Голос країни: Тина Кароль заявила, что больше не будет тренером данного вокального шоу

26 апреля 2021 12:40 Юлия Туренко
Голос країни: Тина Кароль заявила, что больше не будет тренером данного вокального шоу
Певица Тина Кароль
пресс-служба канала 1+1

25 апреля 2021 года состоялся финал вокального проекта "Голос країни" 11 сезон.

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Победу в шоу "Голос країни-11" одержал подопечный из команды Нади Дорофеевой – «вокалист-душа» Сергей Лазановський. Парень в прошлом актер театра и кино, но на данный момент оставил эти профессии, чтобы посвятить себя музыке и вокалу. Поет вместе с мамой, снимает клипы и выкладывает их в социальных сетях. Пришел на «Голос страны» после того, как выложил видео с мамой под названием «Мамина коса», и оно начало набирать популярность.

Финал проекта для огромной армии фанатов Тины Кароль оказался печальным. Подопечная поп-дивы заняла второе место, а вот заявление самой Тины в конце шокировало публику и ведущих шоу.

Артистка сказала, что минувший 11 сезон стал для нее последним. Больше занимать кресло тренера проекта Кароль не будет.

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Певица поблагодарила организаторов и всю команду вокального проекта за все годы совместной работы. Также Тина назвала имя украинской звезды, которую бы хотела видеть вместо себя в кресле наставника 12 сезона "Голосу країни". Оказалось, что это подруга Кароль – солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

Напомним,

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