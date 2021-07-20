Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва на 8-й день после родов – трогательные фото

20 июля 2021 22:52 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва на 8-й день после родов – трогательные фото
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/nikitadobrynin

20 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили своего первенца. В Сети уже появились первые кадры с таинства.

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Всего 8 дней назад телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова стали родителями. У пары родился сын Лев.

Скрывать малыша от публики звездная семья на стала и сразу после рождения показали мальчика в Инстаграм. Поэтому Никита и Даша решили долго не тянуть, и крестили сына на 8-й день от его рождения.

Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва / социальная сеть Instagram

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Добрынин и Квиткова выбрали две пары крестных родителей – своего стоматолога Анатолия и его супругу Катерину, а также блогера Алину Френдий и ее мужа Петра. В своем блоге Алина показала, как проходило таинство крещения.

Даша и Никита пригласили домой священника и собственно в их новом доме все и прошло. Потом супруги со своими уже кумовьями праздновали это событие.

Крещение сына Никиты Добрынина и Даши Квитковой / социальная сеть Instagram

Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва / социальная сеть Instagram

Напомним,

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