Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва на 8-й день после родов – трогательные фото
20 июля 2021 22:52
Юлия Туренко
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/nikitadobrynin
20 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили своего первенца. В Сети уже появились первые кадры с таинства.
Всего 8 дней назад телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова
стали родителями. У пары родился сын Лев.
Скрывать малыша от публики звездная семья на стала и сразу после рождения показали мальчика в Инстаграм. Поэтому Никита и Даша решили долго не тянуть, и крестили сына на 8-й день от его рождения.
Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва / социальная сеть Instagram
Добрынин и Квиткова выбрали две пары крестных родителей – своего стоматолога Анатолия и его супругу Катерину, а также блогера Алину Френдий и ее мужа Петра. В своем блоге Алина показала, как проходило таинство крещения.
Даша и Никита пригласили домой священника и собственно в их новом доме все и прошло. Потом супруги со своими уже кумовьями праздновали это событие.
Крещение сына Никиты Добрынина и Даши Квитковой / социальная сеть Instagram
Никита Добрынин и Даша Квиткова крестили сына Льва / социальная сеть Instagram
Напомним,