Принц Гарри издаст "интимные" мемуары
Похоже, что члены королевской семьи решили податься в писали.
Источники портала The Telegraph сообщают, что принц Гарри намерен выпустить «интимные» мемуары, в которых расскажет обо всех тонкостях жизни в королевской семье.
Над своей книгой 36-летний внук Елизаветы II работал на протяжении года. А помогал ему в этом американский журналист и писатель Джозеф JR Мерингер.
Очень рад, что люди прочтут точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук, - заявил сам принц Гарри.
Напомним,