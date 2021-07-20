Принц Гарри издаст "интимные" мемуары

Похоже, что члены королевской семьи решили податься в писали.

Речь идет о супругах принце Гарри и Меган Маркл. Но если бывшая актриса уже издала детскую книжку, то внук Елизаветы II лишь готовится к своему дебюту.

Источники портала The Telegraph сообщают, что принц Гарри намерен выпустить «интимные» мемуары, в которых расскажет обо всех тонкостях жизни в королевской семье.

Над своей книгой 36-летний внук Елизаветы II работал на протяжении года. А помогал ему в этом американский журналист и писатель Джозеф JR Мерингер.

Принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Как сообщает издательство «Penguin Random House», мемуары принца Гарри выйдут в конце 2022 года. Деньги от продажи книги пойдут на благотворительность.

Очень рад, что люди прочтут точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук, - заявил сам принц Гарри.

Напомним,