Даша Квиткова после родов похудела на 10 кг – фото

Блогер Даша Квиткова поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу фигуры и ее восстановлении после родов.

Супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова 13 июля впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали редким именем Лев.

Сейчас Никита и Даша все свое время посвящают родительству. Однако девушка не забывает и о себе. Несмотря на то, что из роддома она вернулась всего 4 дня назад, в отсутствие дома мужа Даша смотрит за сыном, а также успевает привести себя в порядок.

На своей странице в Инстаграм блогер рассказала, что после родов уже скинула 10 килограмм. Однако ее цель – вернуть свои 54. Отметим, что перед родами вес Квитковой был 77 кг.

Супруга Добрынина признается, что живот еще большой. И чтобы вернуть его в форму – девушка не расстается с бандажом.

Также Дария поделилась с подписчиками, что самой тяжелой была первая ночь дома со Львом. Однако последующие – были легче.

Мы 4 дня как дома. И такой ночи как первая – больше не было. Сейчас приходит понимание всего и ты начинаешь все проворно и быстро делать, – говорит Квиткова.

Напомним,