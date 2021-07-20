Василиса Хвостова из сезона тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» отправилась в португальскую Синтру навстречу приключениям - безлимитная карта помогла ей побывать в уникальных местах города.

Португалия - страна, в которой можно увидеть много чудес света. Мыс Рока, долина Алту-Дору, остров Мадейра, огромное количество волшебных городков и фантастических замков. Один из них - дворец Пена, который находится на высокой скале над городом Синтра. Недавно в нем побывала Василиса Хвостова - ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» , которое Новый канал показывает по субботам.

Дворец Пена построил Фердинанд II - муж королевы Португалии Марии II. Он строил его 12 лет - хотел взбудоражить мозг людей этим местом, поэтому подкрепил все яркими цветами и деталями. В замке намешаны разные стили - восточный, мавританский, готический.

Это настоящее архитектурное безумие. Каким же был полет фантазии у построившего его человека! Самый необычный замок, в котором я была. Он напоминает меня, когда я собираюсь на свидание и хочу надеть все самое лучшее сразу, - посмеялась Василиса.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу поднялась на самую высокую точку известного замка / пресс-служба Нового канала

За 14 евро (около 450 грн) туристы могут попасть внутрь дворца. Но ведущая «Орла&Решки» - не простая туристка, а обладательница безлимитной карты, поэтому ее отвели в особенное место. Это часть дворца, где хранятся невыставленные экспонаты королевского наследия. Через нее можно подняться на самую высокую точку дворца Пена.

Там было так высоко и страшно, что я думала, у меня остановится сердце! - поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущая тревел-шоу поднялась на самую высокую точку известного замка / пресс-служба Нового канала

Напомним,