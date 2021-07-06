55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
6 июля 2021 15:25
55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford
Синди Кроуфорд, которой в феврале этого года исполнилось 55 лет, выглядит по-прежнему потрясающе.
Читайте такжеMELOVIN сделал каминг-аут со сцены масштабного фестиваля: на ТВ этот момент вырезали с эфира – видеоНовый пост в социальной сети модель посвятила своего любимому увлечению, серфингу. Синди показала, как активно провела время с близкими, а поклонники, конечно же, отметили, что в специальном костюме для серфинга и черном бикини звезда выглядит великолепно.
Подтянутая фигура Синди, как обычно, вызвала фурор среди ее фанатов.
55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford
55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford
Напомним,