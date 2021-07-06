Синди Кроуфорд, которой в феврале этого года исполнилось 55 лет, выглядит по-прежнему потрясающе.

Новый пост в социальной сети модель посвятила своего любимому увлечению, серфингу. Синди показала, как активно провела время с близкими, а поклонники, конечно же, отметили, что в специальном костюме для серфинга и черном бикини звезда выглядит великолепно.

Подтянутая фигура Синди, как обычно, вызвала фурор среди ее фанатов.

Многие также признались, что Синди вдохновила их сейчас же отправиться покорять волны. Отметим, что Синди активно занимается спортом и обожает физические нагрузки. В более молодом возрасте модель даже снимала видео со своими тренировками, чтобы мотивировать других заняться своим телом.

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford

Напомним,