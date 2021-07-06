55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

6 июля 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford

Синди Кроуфорд, которой в феврале этого года исполнилось 55 лет, выглядит по-прежнему потрясающе.

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Новый пост в социальной сети модель посвятила своего любимому увлечению, серфингу. Синди показала, как активно провела время с близкими, а поклонники, конечно же,  отметили, что в специальном костюме для серфинга и черном бикини звезда выглядит великолепно. 

Подтянутая фигура Синди, как обычно, вызвала фурор среди ее фанатов.

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Многие также признались, что Синди вдохновила их сейчас же отправиться покорять волны. Отметим, что Синди активно занимается спортом и обожает физические нагрузки. В более молодом возрасте модель даже снимала видео со своими тренировками, чтобы мотивировать других заняться своим телом. 

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford

55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой в купальнике / @cindycrawford

Напомним,

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