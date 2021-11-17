Доброе сердце: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы

17 ноября 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доброе сердце: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы
Доброе сердце: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы
пресс-служба канала Украина

На днях разбилась тарелка сериала «Доброе сердце». Компания FILM.UA Group и канал «Украина» приступили к съемкам совместного проекта.

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По сюжету главная героиня, юная Кира работает в цветочном магазине. Она рано лишилась матери, из близких людей у нее – лишь старенькая учительница и любимый парень Максим. Судьба приготовит Кире серьезные испытания: разочарования, предательства и потерю всего того, что было для нее важно. Сможет ли героиня вновь обрести смысл жизнь?

Доброе сердце: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

Наш фильм о добром сердце. С точки зрения правильности выбора эта история – очень сложная. Здесь нет закрученных перипетий, нервных разрывов, душещипательных взрывов и пожаров, здесь все завязано именно на сердце – сильных и всем понятных эмоциях. Очень насыщенный сюжет – с обманами, тайнами и трудным выбором… – говорит режиссер-постановщик картины Алина Чеботарева.

История начинается 20 лет назад, когда главные герои еще совсем юные и неопытные. А затем события продолжаются через два десятка лет. Режиссер отметила, что персонажи подобраны идеально: актеры в молодости и зрелом возрасте очень похожи.

Доброе сердце: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

В главных ролях снимаются: Анна Миклош, Дарья Донцова, Егор Козлов, Дмитрий Сарансков, Вероника Мишаева, Сергей Митрюшин, Ольга Морозова, Евгений Лесничий и др.

Оператор-постановщик – Константин Воробьев. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Анна Скок.

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