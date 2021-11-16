Стала известна дата выхода самого доброго детектива «Детский телохранитель».

6 декабря стартует показ детектива «Детский телохранитель» с Евгением Олейником в главной роли. В день премьеры канал «Украина» покажет сразу 4 серии увлекательной истории. Показ начнется в 14:30. А уже с 7 декабря новые серии ждут зрителя в 17:00.

Главный герой сериала «Детский телохранитель», бывший спецназовец Тарас, устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей. На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость.

Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации.

У нас снимаются отличные актеры, в том числе и дети. Наш сериал – это дымящийся вулкан острых и запретных тем…Но если и дальше их не замечать, то обязательно рванет. К примеру, взрослые часто думают, что именно их проблемы самые важные и сложные. Мы недооцениваем внутренние драмы подростков и детей, и это рождает печальные, трагические последствия. Основа наших страхов и комплексов тянется с детства и юности. Бес всегда кроется в «мелочах». А эти «мелочи» рожают будущих лауреатов Нобелевской премии или будущих Ганнибалов Лекторов, это как пойдет…Наш сериал не о сантиментах, а о настоящих проблемах, - делится актер Евгений Олейник, сыгравший в сериале роль отважного Тараса.

Детский телохранитель: названа дата премьеры 40-серийного детектива с элементами комедии / пресс-служба канала Украина

Каждая серия раскрывает эмоциональную историю семьи, обратившейся в агентство. Чтобы спасти своего очередного подопечного, Тарасу приходится разгадать запутанную семейную тайну. В этом деле ему помогают изобретательные компаньоны, в лице импозантного Виктора (Андрея Фединчика) и очаровательной девушки Лады (Анны Гуляевой).

Виктор любит роскошь и богатство, зависим от денег, он и личную жизнь свою не строил, потому что все ресурсы и силы бросил на обустройство своего комфорта. При этом Виктор – профессионал своего дела. Хотя он в большинстве своем только отдает команды и сидит в офисе в дорогих пиджаках, мой персонаж иногда присоединяется к выполнению задач, - рассказывает актер Андрей Фединчик о своей роли в сериале «Детский телохранитель».

Детский телохранитель: названа дата премьеры 40-серийного детектива с элементами комедии / пресс-служба канала Украина

Любовный треугольник, глубокие переживания и тщательно охраняемые тайны приводят к неожиданным выводам. Яркая пара полицейских – капитан Мурза и младший лейтенант Вася не дают расслабиться Тарасу, усложняя работу. Но в результате сами же попадают в курьезные истории.

Мой герой очень забавный. Все время пытается выслужиться перед начальством, получить очередную «звездочку», но почти ничего не выходит. Мурза очень прост, и мне он нравится своей незлобивостью. Мне Мурза напоминает чем-то героя одного из любимых фильмов детства – «Жандармы» с Луи де Фюнесом в главной роли. Что-то французское в моем герое тоже, - рассказал актер Константин Корецкий, сыгравший роль Мурзы.

Сериал начали снимать летом в Киеве. Специально для съемок построили палаточный лагерь и сельскую ярмарку. Среди локаций, в которых застают приключения главных героев: Октябрьский дворец, спортивные манежи, комплексы, университеты, школы, лицеи, шикарные частные дома, закрытая база списанных суден и много другое. По сюжету сильный характер демонстрируют не только мужчины, но и хрупкие женщины. На площадке актриса Анна Гуляева показала свои боевые навыки.

Моя Лада красивая, уверенная в себе, очень смелая и решительная. Знает, какие ставить перед собой цели и как их достигать. У моей героини есть определенная тайна, из-за которой она попала в непростую жизненную ситуацию. Этот сериал, как мне кажется, отражает наш менталитет. Очень удачный сюжет, который будет интересен большой аудитории, в том числе и детям. Там есть все: комедия, элементы детектива, любовь и даже стрельба для тех, кто любит боевики, - делится Анна Гуляева.

Детский телохранитель: названа дата премьеры 40-серийного детектива с элементами комедии / пресс-служба канала Украина

В сериале снялись сотни талантливых детей, среди которых настоящие бойскауты, гимнастки, танцовщицы и другие юные дарования. Самому младшему актеру было всего 3 месяца. В кадре также появились звезды украинского кино и телевидения: Ирма Витовская, Лилия Ребрик, Дядя Жора, Алексей Суханов, Константин Данилюк, Тимур Асланов, Елена Курта, Андрей Дебрин, Наталья Бережная, Аня Гресь, Максим Самчик и многие другие.

На мой взгляд, этот сериал будет интересен семейному просмотру. Закрученный сюжет, экстремальные и порой забавные ситуации. Проект представляет собой социальную миссию. Могу сравнить сериал с хорошей книгой о том, как обращаться со своими детьми-подростками родителям. Сегодня мы часто не можем уделять достаточно времени нашим детям. Моей героине кажется, что все под контролем, но это совсем не так. Поэтому возникает необходимость помощи таких крепких парней, как Тарас, - делится актриса Ирма Витовская, которая снялась в «Детском телохранителе».

Смотрите сериал «Детский телохранитель» в эфире канала «Украина».

Напомним,