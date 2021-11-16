Новорічна МАСКА: канал Украина представил королевского Пингвина
31 декабря телеканал «Украина» покажет праздничный новогодний выпуск любимого шоу миллионов «МАСКА».
Герой озадачит всех сразу, ведь вместо привычных подсказок предложит звездным детективам тактильно угадать факты о себе. Что так интересно хотел зашифровать таинственный гость?
Обещаю вам, я сегодня приду домой, открою википедию и выучу все факты, – пообещала Оля Полякова, познакомившись с подсказками о праздничном герое грандиозного шоу «Новорічна МАСКА».
Да и песню Пингвин выбрал эпохальную – легендарный хит «Айсберг» певицы Аллы Пугачевой зазвучит совершенно по-новому, поэтому вопросов у звездных гостей станет еще больше. Хотя, возможно, разгадка имени этой личности лежит на поверхности?
Комбинезон, в котором вы меня видите, полностью сковывает движения. К примеру, шагать я могу по 10 см, а лапами невозможно взять в руки ни один предмет. Но надеюсь, что это не помешает моему выступлению остаться в сердцах зрителей навсегда, – рассказывает о себе Пингвин.
Для того чтобы герой выглядел максимально ярко и празднично, дизайнеры создали его из паеток, а еще одарили шикарными бровями, характерными для королевских пингвинов и очками, сделанными собственноручно. Кроме того, у Пингвина есть прозрачная сумка-бананка, в которой лежит куча новогодних подарков: гирлянда, перчатки, мягкая игрушка имбирного человечка. Кого из известных людей напоминает зимний герой?
Напомним,