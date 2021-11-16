Новорічна МАСКА: канал Украина представил королевского Пингвина

16 ноября 2021 11:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА: канал Украина представил королевского Пингвина
Новорічна МАСКА: канал Украина представил королевского Пингвина
пресс-служба канала Украина

31 декабря телеканал «Украина» покажет праздничный новогодний выпуск любимого шоу миллионов «МАСКА».

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На сцене грандиозного проекта «Новорічна МАСКА» зажгут с известными хитами новые зимние персонажи, отгадывать которых будут постоянные детективы гипершоу и популярные звезды – гости новогоднего эфира. Одна из новых непревзойденных масок – Пингвин.

Герой озадачит всех сразу, ведь вместо привычных подсказок предложит звездным детективам тактильно угадать факты о себе. Что так интересно хотел зашифровать таинственный гость?

Обещаю вам, я сегодня приду домой, открою википедию и выучу все факты, – пообещала Оля Полякова, познакомившись с подсказками о праздничном герое грандиозного шоу «Новорічна МАСКА».

Да и песню Пингвин выбрал эпохальную – легендарный хит «Айсберг» певицы Аллы Пугачевой зазвучит совершенно по-новому, поэтому вопросов у звездных гостей станет еще больше. Хотя, возможно, разгадка имени этой личности лежит на поверхности?

Герой грандиозного проекта «Новорічна МАСКА» – Пингвин / пресс-служба канала Украина
 
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Звезда, которой представилась возможность спеть в костюме, быстро и легко вжилась в роль, даже несмотря на определенные нюансы костюма.

Комбинезон, в котором вы меня видите, полностью сковывает движения. К примеру, шагать я могу по 10 см, а лапами невозможно взять в руки ни один предмет. Но надеюсь, что это не помешает моему выступлению остаться в сердцах зрителей навсегда, – рассказывает о себе Пингвин.

Для того чтобы герой выглядел максимально ярко и празднично, дизайнеры создали его из паеток, а еще одарили шикарными бровями, характерными для королевских пингвинов и очками, сделанными собственноручно. Кроме того, у Пингвина есть прозрачная сумка-бананка, в которой лежит куча новогодних подарков: гирлянда, перчатки, мягкая игрушка имбирного человечка. Кого из известных людей напоминает зимний герой?

Напомним, 

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