VIKTORIA из "НеАнгелов" "съела" свою экс-напарницу Славу Каминскую

В украинском шоу-бизнесе назревает новый скандал между экс-участница группы «НеАнгелы».

Подписчики экс-участницы группы «НеАнгелы», певицы VIKTORIA , решили подарить любимице необычный подарок - огромный торт с изображением Славы Каминской.

VIKTORIA юмор поклонников оценила. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост с провокационным видео. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

Поклонники творчества группы «НеАнгелы» разделились на два лагеря. Одни поддержали VIKTORIA и написали, что от токсичных персонажей нужно избавляться, а вот фаны Славы не сдерживали своих эмоций.

Я самодостаточная артистка и я больше не буду молчать! – говорит VIKTORIA. – Если Слава будет нарушать мои границы, то будет получать ответ. Я могла не снимать этот торт и не выкладывать, но люди которые его подарили хотели, чтобы я попробовала славу на вкус. Я отношусь к жизни с юмором, ведь если воспринимать все всерьез, то жизнь будет скучной и серой, а я люблю яркие краски.

Напомним,