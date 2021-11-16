VIKTORIA из "НеАнгелов" "съела" свою экс-напарницу Славу Каминскую

16 ноября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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VIKTORIA из
Певица VIKTORIA
instagram.com/vikanablack

В украинском шоу-бизнесе назревает новый скандал между экс-участница группы «НеАнгелы».

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Подписчики экс-участницы группы «НеАнгелы», певицы VIKTORIA, решили подарить любимице необычный подарок - огромный торт с изображением Славы Каминской.

VIKTORIA юмор поклонников оценила. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост с провокационным видео. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

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Поклонники творчества группы «НеАнгелы» разделились на два лагеря. Одни поддержали VIKTORIA и написали, что от токсичных персонажей нужно избавляться, а вот фаны Славы не сдерживали своих эмоций.

Я самодостаточная артистка и я больше не буду молчать! – говорит VIKTORIA. – Если Слава будет нарушать мои границы, то будет получать ответ. Я могла не снимать этот торт и не выкладывать, но люди которые его подарили хотели, чтобы я попробовала славу на вкус. Я отношусь к жизни с юмором, ведь если воспринимать все всерьез, то жизнь будет скучной и серой, а я люблю яркие краски.

Напомним, 

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