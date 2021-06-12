VIKTORIA: Я пою душой

12 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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VIKTORIA: Я пою душой
Певица VIKTORIA
instagram.com/vikanablack

16 июня в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — VIKTORIA.

Читайте такжеВика из "НеАнгелов" – о реакции на закрытие группы: У нас со Славой был культурный шок
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • Эра группы «НеАнгелы» завершилась, и Виктория Смеюха, так же как ее коллега Слава Каминская, вышла в одиночное плаванье. На днях теперь уже сольная певица VIKTORIA преподнесла поклонникам сюрприз в виде клипа на дебютную песню «Мы не ангелы». «ТОП» встретился с Викой, чтобы узнать, как проходит старт ее нового путешествия.
  • 25-летняя шеф-повар Элеонора Баранова стала первой девушкой-победительницей проекта «МастерШеф. Профессионалы» канала СТБ. «ТОП» лично поздравил девушку и в интервью расспросил о любви к кулинарии, коронном блюде и работе с Владимиром Ярославским.
  • На что только не пойдешь ради яркой роли! Так, Бри Ларсон, застолбившая место Капитана Марвел в экранизации супергеройских комиксов, для сиквела учится подтягиваться на одной руке. «ТОП» узнал, какие еще навыки бывают востребованы на съемочных площадках.
  • В середине мая вышел 2-й сезон одного из самых необычных интернет-сериалов – мультфильм «Любовь, смерть и роботы». Многие гадают, в чем его секрет. В том, что роботы здесь соседствуют не только с людьми, но и с мифическими существами вроде оборотней, духов и драконов? Или в том, что вся эта компания заставляет поразмыслить над понятиями человечности, морали, времени? «ТОП» разведал, как создавался сериал и какими фишками может похвастать.
  • За шесть лет знакомства телеведущая Валентина Хамайко и фитнес-тренер Ксения Литвинова из просто знакомых стали духовной родней. Как связаны семьи Хамайко и Литвиновой и чем подруги дорожат в этих отношениях больше всего, читайте в рубрике «ТОП-Дружба».
  • «После «Блондинки в законе» меня завалили письмами. Взрослые поклонники присылали мне вступительные эссе своих дочек, которые признавались, что поступают на юридический благодаря Элль Вудс», - вспоминает исполнительница главной роли Риз Уизерспун. Фильм, разбивающий стереотипы про блондинок, стал поистине культовым и добавил многим девушкам веры в свои силы. Вспоминаем классику в новом номере журнала «Телескоп».
  • «ТОП», я перевелась на новую работу, но меня почему-то сразу невзлюбили. Как справиться с этой ситуацией?» - обратилась с запросом в редакцию одна из читательниц. Мы, недолго думая, бросились за советом… нет, не к психологу, а к звездам. Они-то на своей шкуре неоднократно прочувствовали такое. В рубрике «ТОП-Life» опытом делятся Анна Саливанчук, Алена Винницкая и Даниэль Салем.
  • Понять свою внутреннюю природу, обрести гармонию, оздоровиться, успокоиться – к йоге обращаются с разными целями. И каждый непременно найдет в ней то, что искал. Приняв релаксационную асану, «ТОП» поразмыслил о пользе этой духовной практики.
  • Китайские фестивали завораживают красочными шоу, наполненными древними ритуалами, гостеприимством и едой. «ТОП» любит восточные праздники, поэтому с удовольствием познакомился с традициями впечатляющего торжества Дуаньу.
  • Молодежный сленг с каждым годом понять все сложнее и сложнее. Кто-то билдит комьюнити, пампит скилы, апрувит драфты… А кто-то читает нашу рубрику «Слово за слово», чтобы не позволять пускать себе пыль в глаза новомодными словечками.
  • Ребенок попросил купить ему скейт, а ваш мозг уже нарисовал кучу бедственных сценариев? Не паникуйте. Специально к Международному дню скейтбординга (21 июня) «ТОП» узнал, как правильно подобрать доску, чтобы катание было и безопасным, и в удовольствие.
  • В теплый период кишечные инфекции особо активны – риск подхватить недуг возрастает из-за пригревающего солнышка. Как обезопасить себя и родных от вредоносных бацилл, рассказывает «ТОП-Доктор».
  • Сравнительно новая соцсеть TikTok, кажется, поработила весь мир. А особенно – детей. Взрослые уже бьют тревогу – мол, какое же поколение вырастет на лишенных смысла развлекательных шорт-видео?! «ТОП» не стал разводить панику, а нашел позитив даже там, где его, казалось бы, быть не может.
  • Пока день увеличивается, а погода улучшается – грех этим не пользоваться. Много и подолгу на кухне не стоим, готовим буквально полчаса и сытые-довольные отправляемся на прогулку!

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Облако тегов

Виктория Смеюха Телескоп журнал Телескоп VIKTORIA

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