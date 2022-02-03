VIKTORIA примерила образ образцовой хозяюшки и угостила своей лазаньей Дмитрия Дикусара

3 февраля 2022 12:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

VIKTORIA примерила образ образцовой хозяюшки и угостила своей лазаньей Дмитрия Дикусара
Певица VIKTORIA
пресс-служба

Певица VIKTORIA продемонстрировала свои кулинарные таланты.

Читайте такжеДаша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшельских островах – фото
Популярная и харизматичная певица VIKTORIA заинтриговала своих подписчиков в Инстаграм. В своем блоге артистка опубликовала пост, сопроводив множеством фотографий, на которых можно увидеть, как она готовила итальянское блюдо – лазанью.

На одном из снимков можно увидеть и знаменитого хореографа Дмитрия Дикусара. В кадре запечатлен момент, как мужчина с удовольствием наслаждается ароматами еще дымящего блюда.

VIKTORIA и Дмитрий Дикусар / instagram.com/vikanablack

На этих фото, кажется, есть все, что необходимо для удовлетворения голодного мужчины: много любви, качественные продукты, хорошее настроение и безграничная фантазия, – написала Вика. – Сегодня примеряла на себя образ образцовой хозяюшки и мне понравилось. Уже 10.02.2022 на телеканале Интер раскрою рецепт приготовления блюда.
 

А вот подписчиков певицы заинтересовал еще один момент. Недавно VIKTORIA была в отпуске на Мальдивах где призналась, что влюблена и ее избранник у всех на виду, а теперь в ленте Дмитрий Дикусар.

Певица VIKTORIA / instagram.com/vikanablack

Поклонники звезды стали выдвигать предположения, что возможно Дмитрий и есть мистер Х, которого так тщательно скрывает певица VIKTORIA.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Дмитрий Дикусар социальные сети Вика из НеАнгелов новости Инстаграм Виктория Смеюха VIKTORIA

Материалы по теме

Орел и Решка: съемочная группа тревел-шоу была задержана в Ливане и загремела в участок на допрос
Новости

Орел и Решка: съемочная группа тревел-шоу была задержана в Ливане и загремела в участок на допрос
Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшельских островах – фото
Новости

Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшельских островах – фото
Звонарь: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 02.02.2022)

Звонарь: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 02.02.2022)
Звонарь: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
Сериалы

Звонарь: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)

Популярное на сайте

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK