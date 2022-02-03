VIKTORIA примерила образ образцовой хозяюшки и угостила своей лазаньей Дмитрия Дикусара

Певица VIKTORIA продемонстрировала свои кулинарные таланты.

Популярная и харизматичная певица VIKTORIA заинтриговала своих подписчиков в Инстаграм. В своем блоге артистка опубликовала пост, сопроводив множеством фотографий, на которых можно увидеть, как она готовила итальянское блюдо – лазанью.

На одном из снимков можно увидеть и знаменитого хореографа Дмитрия Дикусара. В кадре запечатлен момент, как мужчина с удовольствием наслаждается ароматами еще дымящего блюда.

VIKTORIA и Дмитрий Дикусар / instagram.com/vikanablack

На этих фото, кажется, есть все, что необходимо для удовлетворения голодного мужчины: много любви, качественные продукты, хорошее настроение и безграничная фантазия, – написала Вика. – Сегодня примеряла на себя образ образцовой хозяюшки и мне понравилось. Уже 10.02.2022 на телеканале Интер раскрою рецепт приготовления блюда.

А вот подписчиков певицы заинтересовал еще один момент. Недавно VIKTORIA была в отпуске на Мальдивах где призналась, что влюблена и ее избранник у всех на виду, а теперь в ленте Дмитрий Дикусар.

Певица VIKTORIA / instagram.com/vikanablack

Поклонники звезды стали выдвигать предположения, что возможно Дмитрий и есть мистер Х, которого так тщательно скрывает певица VIKTORIA.

Напомним,