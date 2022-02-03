VIKTORIA примерила образ образцовой хозяюшки и угостила своей лазаньей Дмитрия Дикусара
Певица VIKTORIA продемонстрировала свои кулинарные таланты.
На одном из снимков можно увидеть и знаменитого хореографа Дмитрия Дикусара. В кадре запечатлен момент, как мужчина с удовольствием наслаждается ароматами еще дымящего блюда.
На этих фото, кажется, есть все, что необходимо для удовлетворения голодного мужчины: много любви, качественные продукты, хорошее настроение и безграничная фантазия, – написала Вика. – Сегодня примеряла на себя образ образцовой хозяюшки и мне понравилось. Уже 10.02.2022 на телеканале Интер раскрою рецепт приготовления блюда.
А вот подписчиков певицы заинтересовал еще один момент. Недавно VIKTORIA была в отпуске на Мальдивах где призналась, что влюблена и ее избранник у всех на виду, а теперь в ленте Дмитрий Дикусар.
Поклонники звезды стали выдвигать предположения, что возможно Дмитрий и есть мистер Х, которого так тщательно скрывает певица VIKTORIA.
Напомним,