Певица VIKTORIA рассказала, сколько стоит ее выступление: Не меньше 10 тысяч долларов

28 декабря 2021 07:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Певица VIKTORIA рассказала, сколько стоит ее выступление: Не меньше 10 тысяч долларов
Певица VIKTORIA рассказала, сколько стоит ее выступление: Не меньше 10 тысяч долларов
instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха (Певица VIKTORIA) из НеАнгелов назвала свой гонорар.

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Канал «Украина» в новогоднюю ночь порадует украинцев грандиозным концертом «Музыкальная платформа», в котором зажгут самые известные артисты страны. Экс-участница группы «НЕАНГЕЛЫ», певица VIKTORIA на съемочной площадке проекта откровенно рассказала, как планирует встретить Новый год и сколько украинцам нужно выложить денег, чтобы насладиться выступлением артистки на праздник.

Певица VIKTORIA признается: для нее встречать Новый год на сцене – привычное дело, так будет и в этот раз.

«За 15 лет я привыкла быть на виду и работать для своей любимой публики. Мне не сложно выйти на сцену 31 декабря. Даже несмотря на то, что это семейный праздник – я всегда это понимала. Но так как вся моя жизнь всегда была связана с концертами и тем, чтобы служить народу, людям, которые нас любят – даже сегодня не могу себе позволить расслабиться на праздники. Так что дам концерт, а уже потом проведу время с семьей», – призналась певица VIKTORIA.

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А сколько же стоит выступление экс-участницы группы «НЕАНГЕЛЫ»?

«Это такой коммерческий вопрос, который я бы не сильно хотела обсуждать. Говорить о ценах – это не творческое дело. Скажу только, что это точно не меньше 10 тысяч долларов», – поделилась исполнительница за кулисами концерта «Музыкальная платформа».

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