София Ротару рассказала, что, переболев Омикроном, у нее начались осложнения

Новый штамм коронавируса не обошел стороной Софию Ротару. Певица переболела Омикроном.

На своей странице в Инстаграм легендарная певица София Ротару призналась, что более двух недель боролась с коронавирусом. Артистка отметила, что сейчас ситуация уже под контролем.

Однако после перенесенного заболевания у Софьи Михайловны начались осложнения. Нужны еще время и силы, чтобы восстановиться.

Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару.

София Ротару с семьей на новогодние праздники / instagram.com/sofiarotaru.official

В комментариях под публикацией Софии Ротару ее сын Руслан Евдокименко написал: "Мама, мы вместе!". К пожеланиям здоровья и скорейшего выздоровления подключились и звездные коллеги звезды, а также поклонники.

Напомним,