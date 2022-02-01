В Сети обсуждают фото Анастасии Заворотнюк, изменившейся из-за рака

1 февраля 2022 18:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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В Сети обсуждают фото Анастасии Заворотнюк, изменившейся из-за рака
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной
instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым недугом - раком головного мозга.

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Все это время звезда сериала "Моя прекрасная няня" на публике не появлялась. Супруг и дочь Анастасии Заворотнюк какие-либо комментарии или подробности лечения актрисы не рассказывают публике.

Несколько дней назад сайт kp.ru опубликовал материал о долгах мужа актрисы Петра Чернышева за превышение скорости. В публикации было фото, сделанное на камеры видеофиксации скорости.

Источник фото: kp.ru

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С уверенностью сказать, что на фото Петр Чернышев со своей супругой – тяжело. Ведь черно-белое фото некачественное. В Сети начались бурные обсуждения.

Многие поклонники Анастасии Заворотнюк уверены, что на пассажирском сидении точно их любимица. А изменения, произошедшие с ней из-за болезни, схожи с теми, как выглядела измученная раком Жанна Фриске.

Напомним,

 

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