В Сети обсуждают фото Анастасии Заворотнюк, изменившейся из-за рака

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым недугом - раком головного мозга.

Все это время звезда сериала "Моя прекрасная няня" на публике не появлялась. Супруг и дочь Анастасии Заворотнюк какие-либо комментарии или подробности лечения актрисы не рассказывают публике.

Несколько дней назад сайт kp.ru опубликовал материал о долгах мужа актрисы Петра Чернышева за превышение скорости. В публикации было фото, сделанное на камеры видеофиксации скорости.

Источник фото: kp.ru

С уверенностью сказать, что на фото Петр Чернышев со своей супругой – тяжело. Ведь черно-белое фото некачественное. В Сети начались бурные обсуждения.

Многие поклонники Анастасии Заворотнюк уверены, что на пассажирском сидении точно их любимица. А изменения, произошедшие с ней из-за болезни, схожи с теми, как выглядела измученная раком Жанна Фриске.

Напомним,