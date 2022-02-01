В Сети обсуждают фото Анастасии Заворотнюк, изменившейся из-за рака
Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым недугом - раком головного мозга.
Несколько дней назад сайт kp.ru опубликовал материал о долгах мужа актрисы Петра Чернышева за превышение скорости. В публикации было фото, сделанное на камеры видеофиксации скорости.
Многие поклонники Анастасии Заворотнюк уверены, что на пассажирском сидении точно их любимица. А изменения, произошедшие с ней из-за болезни, схожи с теми, как выглядела измученная раком Жанна Фриске.
Напомним,
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