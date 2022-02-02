Орел и Решка: съемочная группа тревел-шоу была задержана в Ливане и загремела в участок на допрос
Michelle Andrade, Кирилл Макашов и остальные ребята из съемочной команды «Орел и Решка» побывали в полицейском участке.
Пока ведущие тревел-шоу, которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов и Michelle Andrade, по традиции, подбрасывали монетку, за кадром происходил настоящий треш – к месту съемки съехалась полиция и представители ливанской армии. Продюсеры заговаривали зубы стражам порядка, а ребята снимали приветствие. На фоне режимного объекта.
На первый раз повезло – команду проекта проконтролировали и отпустили. Но потом вся съемочная группа таки загремела в участок, где ее шесть часов допрашивали с пристрастием.
Вопросы были не просто в стиле «чего вы тут снимаете». Спрашивали, как зовут маму, девушку, год рождения, фоткали мой блог. Они пели молитвы на арабском и смотрели мне в глаза, громко стучали, пистолеты показывали, – рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов. – В итоге нас отпустили, но мурыжили очень долго – по 20 раз задавали одни и те же вопросы, пытались вывести на то, знаем ли мы арабский. Смешивали английский и арабский и наблюдали, понимаем ли мы их.
К счастью, все закончилось хорошо – ребят отпустили, и они смогли доснять выпуск. Глядя, как Кирилл и Michelle легко и весело ведут себя в кадре, невозможно догадаться, какой стресс они пережили.
Напомним,