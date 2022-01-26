Орел и Решка. Чудеса света: Библия в камне, которая строится 139 лет – 5 интересных фактов о Саграда Фамилия

Ведущие тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» Антон Зайцев и Анфиса Черных рассказали о главном архитектурном чуде Испании

Факт №1: незавершенное дело Гауди

У Нью-Йорка есть Статуя свободы, у Парижа – Эйфелева башня, у Рима – Колизей, а у Барселоны – Саграда Фамилия. Храм Святого Семейства окутан тайнами и домыслами. Что хотел сказать автор Антонио Гауди своим творением? Почему храм строится почти полтора века и никак не достроится? Ответы на эти вопросы – в нескольких интересных фактах от ведущих тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света» , которое по субботам показывает Новый канал, Антона Зайцева и Анфисы Черных.

Саграда Фамилия – это не замок, а храм. Самый узнаваемый и загадочный на нашей планете. А еще это, бесспорно, архитектурное чудо. Храм Святого Семейства – последнее творение каталонского гения Антонио Гауди, который так и не увидел дело всей жизни завершенным. Храм строят уже 139 лет! Его не могут завершить по многим причинам: подлинные чертежи Гауди сгорели, каменные блоки требуют ювелирной ручной огранки, но главная – деньги. Строительство ведется исключительно за счет пожертвований прихожан. Сколько денег и времени еще нужно, чтобы достроить храм, никто не знает. Гауди говорил, что его заказчик – Бог.

Саграда Фамилию строят в два раза дольше, чем длилось строительство египетских пирамид. Это обходится в 25 миллионов евро в год, то есть, за все время – более миллиарда евро, – впечатлил Антон Зайцев.

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Факт №2: библия в камне

Рассматривать фасады храма и разгадывать их смыслы можно дольше, чем строится сама Саграда. Храм Святого Семейства называют Библией в камне. На «страницах» фасада – десятки библейских сюжетов. Рождество Христово, дары волхвов, распятие Иисуса – лишь малая часть того, что можно там увидеть.

пресс-служба Нового канала

пресс-служба Нового канала

Факт №3: пугающая натуралистичность

К главной работе своей жизни Гауди подходил с особой дотошностью. Если надо было сделать скульптуру агнца Божьего, он брал ягненка, усыплял его хлороформом, снимал слепок и отпускал бедное очнувшееся животное.

Дальше – еще страшнее. Когда шла работа над сценой «Царь Ирод и избиение младенцев», Гауди шел в морг и делал слепки с мертвых новорожденных детей! – шокировал ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Гений или сумасшедший? Скорее всего, и то, и другое.

пресс-служба Нового канала

Факт №4: божественное свечение

Внутри Саграда Фамилия тоже величественна, красива и монументальна. Чего только стоят разноцветные витражи, похожие на гигантский калейдоскоп.

Антонио Гауди планировал сделать так, чтобы спектр был от синего к зеленому, от красного к желтому. И когда солнце заливает храм, лучи сквозь стекляшки соприкасаются над алтарем и появляется градиент – настоящее божественное свечение, божественный дух, – объяснил Анфисе местный гид.

пресс-служба Нового канала

Факт №5: эвкалиптовые колонны

Еще одна особенность – колонны. Они похожи на застывшие в камне деревья. А все потому, что растительный аналог конструкции – эвкалиптовое дерево! Сверху колонны разветвляются и несимметричными ветвями удерживают свод, делая его устойчивым. В Барселоне не бывает землетрясений, поэтому строить можно легче, но Гауди легких путей не искал и делал так, чтобы храм наверняка стоял веками.

pixabay.com

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