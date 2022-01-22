Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

22 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 19 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света-5. 19 выпуск 5 сезона проекта Орел и Решка. Чудеса света 2021 – смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в 19 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 : О правилах шоу «Орел и Решка» не знают только младенцы – за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В новый сезон «Чудес» его ведущий Антон Зайцев ворвался с новой соведущей — актрисой Анфисой Черных. В 19 выпуске они отправятся в пустыню Вади-Рам, расположенную на юге Иордании, по соседству с Красным морем.

19 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 смотрите 22 января в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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