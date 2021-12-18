Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)

18 декабря 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света 5 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2021)
instagram.com/orelireshka_official

18 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света-5. 17 выпуск 5 сезона проекта Орел и Решка. Чудеса света 2021 – смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 17 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5: О правилах шоу «Орел и Решка» не знают только младенцы – за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В новый сезон «Чудес» его ведущий Антон Зайцев ворвался с новой соведущей — актрисой Анфисой Черных.

17 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-5 смотрите в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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