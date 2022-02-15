VIKTORIA призналась, что, распрощавшись с коллективом НеАнгелы, обрела женское счастье

15 февраля 2022 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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VIKTORIA призналась, что, распрощавшись с коллективом НеАнгелы, обрела женское счастье
Певица VIKTORIA
instagram.com/vikanablack

Певица VIKTORIA рассказала, что наконец-то не одинока.

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Певица VIKTORIA счастлива в отношениях с любимым, которого не спешит афишировать. Подробнее она рассказала журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина».

Когда я уже полностью распрощалась с коллективом, я поняла, что обрела самое главное. Я нашла женское счастье, которое каждая женщина мечтает встретить, того человека, который бы наполнял и вселял уверенность, – говорит Виктория.

Певица VIKTORIA на Мальдивах / instagram.com/vikanablack

К слову, с новым избранником звезда недавно отдохнула на Мальдивах.

Мы не замечаем времени, можем молчать, глядя в глаза и наслаждаясь моментом. Вот я хотела, чтобы эти замечательные моменты мы проводили на островах, где-то вдали, – рассказала звезда.

Напомним,

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