Злата Огневич – о свадьбе: Я не люблю следовать принятым нормам и правилам Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Злата Огневич instagram.com/zlata.ognevich

За кулисами Improv Live Show, которое с 10 марта покажет Новый канал, певица Злата Огневич рассказала, каким может быть ее свадебный образ.