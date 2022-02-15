Злата Огневич – о свадьбе: Я не люблю следовать принятым нормам и правилам
15 февраля 2022 22:10
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich
За кулисами Improv Live Show, которое с 10 марта покажет Новый канал, певица Злата Огневич рассказала, каким может быть ее свадебный образ.
Злата Огневич. За кулисами проекта Improv Live Show, который покажет Новый канал, она призналась, как видит свою свадебную вечеринку.
Я никогда не задавалась вопросом свадьбы. Даже в детстве, – признается артистка. – Когда выросла, то точно поняла, что хочу классную вечеринку, на которой будут близкие, родные люди, а не те, которых я увижу в первый и в последний раз.
Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
Возможно, это вообще будет не платье, – делится певица. – Например, брючный костюм, купальник или сарафан. Все зависит от того, где пройдет свадьба. Возможно, мы с моим избранником решим только вдвоем отпраздновать это событие. Сейчас все очень изменилось. Я не люблю следовать принятым нормам и правилам.
Напомним,