Елена Кравец рассказала о кризисе в семье, который едва не привел к разводу

25 декабря 2021 01:40 Туренко Андрей
Елена Кравец рассказала о кризисе в семье, который едва не привел к разводу
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Актриса Елена Кравец впервые за долгое время решилась дать интервью о личной жизни.

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Вывести Елену Кравец на беседу удалось Маше Ефросининой. Ведущая пригласила звезду Студии «Квартал 95» сняться в ее авторском YouTube-проекте «Экзамен».

Во время беседы с Машей Елена была как никогда откровенна. Актриса рассказала о дружбе с семьей Зеленских, воспитании старшей дочери и проблемах со здоровьем.

Решилась Кравец рассказать и о кризисе в отношениях с мужем Сергеем. Сложные времена в их семье настали после рождения младших детей – Ивана и Кати.

Актриса Елена Кравец / пресс-служба канала 1+1
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После рождения дочери Маши супруги задумывались о детях, но они оказались не готовы к рождению сразу двух малышей. Это событие выбило пару из привычного ритма жизни.

Мы столкнулись с кучей неурядиц, выбивающих нас из привычного темпа жизни. Мы как будто съехали со своей дороги и по кочкам, по ухабинам... У него улетали все, начиная в плане бизнеса. Реально, как в народе говорят, «пороблено». И мы перестали в какой-то момент иметь свой микромир – мужская и женская природа трансформировалась из нас в родителей, добывателей, - признается актриса.

Чтобы не доводить дело до развода, Елена с Сергеем решили обратиться к специалистам. Старания пары дают свои плоды. Сейчас их отношения налаживаются.

Актриса Елена Кравец / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

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