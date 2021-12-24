Меган Маркл и принц Гарри впервые показали дочь Лилибет Диану

2021 год стал особенным для Меган Маркл и принца Гарри.

В разгар года Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. 4 июня в больнице Санта-Барбары (штат калифорния, США) у супругов родилась крепкая и здоровая дочка.

Свою наследницу Лилибет Диану Гарри и Меган все это время удавалось прятать от назойливых папарацци. Показать свою наследницу они хотели сами и сделали это только сейчас.

Накануне Рождества пара продолжила традицию членов королевской семьи и представила рождественскую открытку. В качестве картинки они выбрали снимок, сделанный еще летом в их доме в Санта-Барбаре в Калифорнии.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми / instagram.com/alexilubomirski

На милой семейной фотографии Маркл поднимает маленькую Лили на руках, в то время как Гарри вместе с двухлетним сыном Арчи сидит рядом с ними.

В 2021 году наша дочь Лилибет появилась на свет. Арчи сделал из нас «маму» и «папу», а Лили сделала из нас семью. В ожидании 2022 года мы осуществили пожертвования от вашего имени в несколько организаций, которые чтят и защищают семьи – от переселенных из Афганистана до американских, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, – написали Гарри и Меган на открытке.

Напомним,