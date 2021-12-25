Дмитрий Дикусар рассказал о своем новом романе

Танцор Дмитрий Дикусар сделал неожиданное признание о личной жизни.

За плечами у Дмитрия Дикусара два брака. Танцор на протяжении трех лет находился в браке с Ириной Билык, после этого он не только женился, но и повенчался с Аленой Шоптенко.

Сохранить семью с Аленой Дмитрию не удалось. После этого танцору регулярно приписывали романы его партнершами по проекту «Танці з зірками». Среди них – Слава Каминская и Ольга Харлан.

Танцор Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Сами девушки слухи о романе с Дикусаром опровергают. Хореограф же не любит говорить о своей личной жизни. Но журналистам программы «Зірковий шлях» все-таки удалось его разговорить.

Дмитрий признался, что сейчас происходит в его личной жизни. Забегая наперед скажем, что танцор сейчас не одинок, но имя своей избранницы он сообщать не спешит.

Сейчас я в отношениях, у меня есть любимая женщина, я счастлив и, надеюсь, что так все останется максимально долго, а может и на всю жизнь. Для этого я стараюсь эти отношения не выносить нигде, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным, – заявил Дикусар.

Танцор Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Напомним,