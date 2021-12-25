Звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон удивил феноменальным похудением на 50 килограмм

25 декабря 2021 11:50 Туренко Андрей
Звезда
Актер Джейкоб Баталон
instagram.com/lifeisaloha

Актер Джейкоб Баталон кардинально изменил свою жизнь.

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На этой неделе в прокат вышла долгожданная новая часть фильма «Человек-паук». Во всем мире в честь этого события состоялись допремьерные показы, которые посетили звезда картины.

Удивить всех на красной дорожке уедалось Джейкобу Баталону. Исполнитель роли лучшего друга Питера Паркера в фильмах «Человек-паук» ошеломил аудиторию своим феноменальным похудением. 

Актер Джейкоб Баталон / instagram.com/lifeisaloha
Продолжительное время Джейкоб страдал из-за лишнего веса. Взяться за свою фигуру актер решился лишь в 2019 году, когда из-за ожирения он столкнулся с проблемами со здоровьем.

Баталону тяжело давались многочасовые съемки, он с трудом мог передвигаться по лестницам. Также актеру было противно смотреть на себя в зеркале.

Даже когда я ничего не делал физически, я чувствовал, что хочу спать, и это было из-за жирной пищи, которую я ел. Однажды я просто увидел себя без рубашки, и это было жалкое зрелище. Я не мог поверить, что позволил себе зайти так далеко. Вот с чего все началось, – вспомнил звезда «Человека-паука».

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Сейчас 25-летнего Джейкоба не узнать. Актеру удалось похудеть на 50 килограмм. Ради достижения такого результата он упорно тренировался в зале по 90 минут 6 дней в неделю. 

Не забывал парень и о правильном питании – только полезная и низкокалорийная пища. Поддержкой для Баталона стала и его любимая девушка, которая «подсадила» его на растительную диету.

Джейкоб Баталон со спутницей / instagram.com/lifeisaloha
Напомним, 

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