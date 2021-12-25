Звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон удивил феноменальным похудением на 50 килограмм
Актер Джейкоб Баталон кардинально изменил свою жизнь.
Удивить всех на красной дорожке уедалось Джейкобу Баталону. Исполнитель роли лучшего друга Питера Паркера в фильмах «Человек-паук» ошеломил аудиторию своим феноменальным похудением.
Баталону тяжело давались многочасовые съемки, он с трудом мог передвигаться по лестницам. Также актеру было противно смотреть на себя в зеркале.
Даже когда я ничего не делал физически, я чувствовал, что хочу спать, и это было из-за жирной пищи, которую я ел. Однажды я просто увидел себя без рубашки, и это было жалкое зрелище. Я не мог поверить, что позволил себе зайти так далеко. Вот с чего все началось, – вспомнил звезда «Человека-паука».
Не забывал парень и о правильном питании – только полезная и низкокалорийная пища. Поддержкой для Баталона стала и его любимая девушка, которая «подсадила» его на растительную диету.