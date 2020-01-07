Киану Ривз наконец-то счастлив: что произошло в жизни актера?

Поклонники 55-летнего актера уже почти и не надеялись, что он когда-нибудь найдет новую любовь. Но похоже, ошиблись…

Человек редкой души

«Теленеделя» рассказывает о новой подруге звезды и вспоминает факты из его довольно-таки бурной личной жизни

В начале ноября Киану Ривз появился на фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе под руку с 46-летней художницей Александрой Грант, и это стало настоящей сенсацией. Ведь последние несколько лет актер вел довольно замкнутый образ жизни и производил впечатление глубоко несчастного человека. Чего только стоит фото, сделанное в день рождения актера: он прямо на улице в одиночестве попивал кофе и угощался кексом, украшенным маленькой свечкой.

Вообще-то Киану - человек редкой души. Он напрочь лишен звездности, самолюбования и актерских амбиций. Ездит в метро, запросто расстается с гонораром ради того, чтобы оплатить труд команды по спецэффектам и костюмеров, работавших над «Матрицей» (по мнению актера, они заслужили эти деньги больше, чем он). Ривз как-то признался, что заработал столько денег, что не сможет потратить за несколько жизней, поэтому помогает другим.

К тому же трагедия, которую пережил Киану много лет назад, наложила отпечаток на его характер и отношения с женщинами…

Печальная история

В 1998 году Киану познакомился на вечеринке с актрисой и ассистенткой самого Дэвида Линча Дженнифер Сайм. Это была любовь с первого взгляда. Они сразу же поладили и стали жить вместе. Примерно через год Дженнифер забеременела. Киану был счастлив, хотя до этого признавался: опасается заводить детей, потому что переживает о том, как они смогут жить в нашем жестоком мире. Девочка - а родители, узнав пол будущего ребенка, даже придумали ей имя - Ава Арчер, - должна была появиться на свет 8 января 2000 года. Но за неделю до этой даты… умерла, так и не родившись.

Киану и Дженнифер тяжело переживали трагедию. И, конечно же, она отразилась на их взаимоотношениях - пара рассталась.



А спустя год после смерти ребенка Ривза настигло еще одно горе. В апреле 2001-го, отправляясь на вечеринку к Мэрилину Мэнсону на своей машине, Дженнифер врезалась в припаркованные автомобили и вылетела в лобовое стекло. Она не была пристегнута ремнем безопасности и якобы находилась под воздействием алкоголя и наркотиков. Сайм погибла…

Киану похоронил ее рядом с дочерью. А после снял социальный ролик, в котором рассказывалось о важности использования ремня безопасности. Ривз уверен: будь Сайм пристегнута, осталась бы жива.

Дэвид Линч в свою очередь посвятил Дженнифер свой фильм «Малхолланд-драйв» - она погибла как раз в то время, когда шла работа над картиной.

Сказать, что Киану тяжело переживал утраты - ничего не сказать. Горе на много лет повергло его депрессию. И сколько он ни пытался строить отношения с женщинами, увы, усилия оказывались тщетными.

Неприступный и принципиальный

Киану всегда пользовался успехом у девушек - они буквально не давали ему прохода. Но сам он при этом был весьма избирателен.

До встречи с Дженнифер у него был трехлетний роман актрисой Джилл Шолен, который начался в далеком 1986 году, когда они познакомились на съемках фильма «Дети в стране игрушек».

С юной Софией Копполой - дочерью режиссера Фрэнсиса Форда Копполы - Ривз познакомился в начале 90-х, когда снимался у того в картине «Дракула». Однако этот роман продлился всего год.

Многие женщины мечтали очаровать Ривза, но не всем это удавалось. Так, Сандра Буллок, снимавшаяся вместе с ним в «Скорости» и «Доме у озера», пыталась обольстить Ривза, но ничего у нее не вышло. Они остались просто друзьями. Еще одна подруга актера - актриса и фотограф Аманда де Кадене - даже описала в своих мемуарах неудачные попытки его соблазнения.

- Я перепробовала все чертовы уловки, чтобы увлечь Киану, - вспоминала женщина. - Его ничто не брало. И спасибо богу за это! Если бы мы стали любовниками, у нас бы не было этой дружбы, которая есть сегодня.

Но и сам актер не оставлял попытки найти любовь. Несколько лет он встречался с Клэр Форлани - говорят, что актриса сбежала, когда Ривз сделал ей предложение, хотя он сам это опровергал.

Два года продлился его роман с Холли Мейерс-Шайер - дочерью известных сценаристов Нэнси Мейерс и Чарльза Шайера. Поговаривали, что с актрисой Паркер Поузи они собирались завести ребенка. А модель Анну Скиданову Киану и вовсе вывел на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Но дальше нее их отношения не зашли.



Ривзу приписывали романы с актрисами Дайан Китон, Шарлиз Терон и британской фешен-иконой Тринни Вудолл. Но ни с одной из этих женщин Ривзу не удалось обрести счастье.

Нестандартная красота

Интересно, что с Александрой Грант актер знаком еще с 2009 года. Вместе они работали над книгой «Ода счастью» - ее написал Киану, а Грант отвечала за оформление. Совместное творчество продолжилось в 2016 году - Александра и Киану выпустили альбом «Тени», в который вошли фотографии актера, сделанные художницей. Подписи к ним также придумывал Ривз. А через год Александра, Киану и художница Джессика Фляйшман основали издательство X Artists' Books.

Александра и Киану не раз появлялись вместе на публике, но никому почему-то не пришло в голову, что между ними могут быть романтические отношения.

Возможно, причина в том, что Александра, в отличие от большинства предыдущих избранниц Ривза, - не актриса. К тому же не слишком молода - ей 46 лет, и вид у нее далеко не гламурный - художница принципиально не красит свои седые волосы. Хейтеры, увидев ее, сразу же отметили, что смотрится она старше 55-летнего Киану.

Но для актера, видимо, все это не имеет значения. Главное, что рядом с Александрой он улыбается и выглядит счастливым. Да и по слухам, пара уже обручилась.

Текст: Виктория Грабовская