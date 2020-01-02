Эксы 2 сезон: участнице проекта желают смерти

Финалистка второго сезона реалити Нового канала Лея Верич рассказала о своих хейтерах

К сексапильной блондинке с импульсивным характером зрители относились неоднозначно – одни восхищались участницей «Эксов», другие критиковали.

– Поначалу я получала 80 процентов поддержки и только 20 – негатива, – рассказала в интервью на своем YouTube-канале Лея. – Но после финала все изменилось. Большинство людей начали меня ненавидеть. А узнав, что мы с Виталиком разошлись, писали: «Все с тобой ясно, актрисулька, ты пришла только ради хайпа». Они не понимали, что съемки шли не в реальном времени, а закончились более четырех месяцев назад. И многое могло измениться.

Читайте такжеЭксы 2 сезон: финалистка призналась, что меняла внешность и подчеркивала свои прелести Но это не самое ужасное, что писали и продолжают писать участнице реалити Нового канала.

– Проститутка. Алкоголичка. Наркоманка. Тупая силиконовая кукла, – перечисляет оскорбительные комментарии Лея. – Очень много пишут о смерти: «Когда такие твари, как ты, вымрут», «Сдохни». После такого действительно хочется покончить жизнь самоубийством. На первый взгляд кажется, что мне все равно. Но на самом деле я уязвимая, и часто плачу в подушку. А совсем недавно у меня произошел нервный срыв – со скорой, уколами и таблетками.