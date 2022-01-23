Проходит ли любовь, когда угасает страсть и исчезают "бабочки в животе" – ответ психолога
Подростки, а порой и взрослые люди сравнивают влюбленность с «бабочками в животе». Но значит ли это, что когда через какой-то период времени ты не ощущаешь этих бабочек, то любовь прошла?
Особенно важна эта тема для подростков, которые лишь начинают влюбляться и встречаться. Что же означают «бабочки в животе»? И что происходит, когда они исчезают?
«Бабочки в животе» – чувство влюбленности, возбуждения, удовольствия, радости, счастья. Это как раз то ощущение, которое живет с нами в отношениях около трех лет. Фактически, «бабочки в животе» – это коктейль из гормонов. Адреналин приводит в состояние возбуждения и желания взаимодействовать с человеком, серотонин приносит удовлетворение от общения, дофамин дает расслабление и наслаждение от происходящего. К сожалению, со временем эти гормоны уменьшают свое действие, и кажется, что «бабочки в животе» пропадают. Но на самом деле они могут исчезнуть, а могут трансформироваться во что-то более стабильное и крепкое. Тогда вступают в действие другие гормоны – окситоцин и вазопрессин, которые отвечают за привязанность, нежность и доверие к партнеру. Поэтому важно за период «бабочек» выстроить отношения так, чтобы они переросли в эту фазу, – рассказала Наталья Ежова.
Напомним,