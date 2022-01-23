Проходит ли любовь, когда угасает страсть и исчезают "бабочки в животе" – ответ психолога Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Проходит ли любовь, когда угасает страсть и исчезают "бабочки в животе": ответ психолога pixabay.com

Подростки, а порой и взрослые люди сравнивают влюбленность с «бабочками в животе». Но значит ли это, что когда через какой-то период времени ты не ощущаешь этих бабочек, то любовь прошла?