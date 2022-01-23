Проходит ли любовь, когда угасает страсть и исчезают "бабочки в животе" – ответ психолога

23 января 2022 21:42 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Проходит ли любовь, когда угасает страсть и исчезают
Проходит ли любовь, когда угасает страсть и исчезают "бабочки в животе": ответ психолога
pixabay.com

Подростки, а порой и взрослые люди сравнивают влюбленность с «бабочками в животе». Но значит ли это, что когда через какой-то период времени ты не ощущаешь этих бабочек, то любовь прошла?

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Ведь если мыслить так, то никакие отношения долго не протянут. Ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, проходит ли любовь, когда угасает страсть.

Особенно важна эта тема для подростков, которые лишь начинают влюбляться и встречаться. Что же означают «бабочки в животе»? И что происходит, когда они исчезают?

«Бабочки в животе» – чувство влюбленности, возбуждения, удовольствия, радости, счастья. Это как раз то ощущение, которое живет с нами в отношениях около трех лет. Фактически, «бабочки в животе» – это коктейль из гормонов. Адреналин приводит в состояние возбуждения и желания взаимодействовать с человеком, серотонин приносит удовлетворение от общения, дофамин дает расслабление и наслаждение от происходящего. К сожалению, со временем эти гормоны уменьшают свое действие, и кажется, что «бабочки в животе» пропадают. Но на самом деле они могут исчезнуть, а могут трансформироваться во что-то более стабильное и крепкое. Тогда вступают в действие другие гормоны – окситоцин и вазопрессин, которые отвечают за привязанность, нежность и доверие к партнеру. Поэтому важно за период «бабочек» выстроить отношения так, чтобы они переросли в эту фазу, – рассказала Наталья Ежова.

Напомним,

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