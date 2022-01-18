Как избавиться от страха перед появлением первенца: советы психолога

18 января 2022 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как избавиться от страха перед появлением первенца: советы психолога
Как избавиться от страха перед появлением первенца: советы психолога
pixabay.com

Как принять решение о пополнении в семье и почему у украинцев возникает страх, что появление ребенка – это большая финансовая проблема.

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Ведущая рубрики «Жить легко с Адамовой» на канале «Украина» – психолог Елена Адамова – отметила, что ключевой момент принятия решения о появлении ребенка – это понимание того, что женщина хочет именно от этого мужчины иметь детей.

Эксперт отмечает – подобные страхи возникают не из-за финансовых нюансов, а из-за взаимоотношения, вопрос того, будете ли вы вместе через некоторое время и сможете ли вы прокормить ребенка, если мужчина уйдет. Поэтому прежде всего следует на это обратить внимание. А ребенок на самом деле не требует таких больших средств, как вам кажется. К тому же, его появление мотивирует родителей найти дополнительные источники заработка.

Как избавиться от страха перед появлением первенца: советы психолога / pixabay.com

Психолог советует не исключать свой вклад в семейный бюджет: если беременность протекает нормально – вы достаточно быстро вернетесь к работоспособности. А беременность, кормление и декрет – не являются основанием избавления себя от дополнительного заработка.

Если вы с любимым человеком решили родить ребенка, то поверьте – у вас все получится! Ведь вы не первая и не последняя женщина в этой стране, которая находит новые силы, вдохновение, когда на руках сладкий малыш, – комментирует Елена Адамова.

Напомним,

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