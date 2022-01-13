Как быстро влиться в новый коллектив и заслужить уважение коллег: советы психолога
Психолог Елена Адамова отвечает на самые распространенные вопросы украинцев. Эксперт поделилась дельными советами, как быстро влиться в новый коллектив и наладить доверительные отношения с коллегами.
Если вы считаете себя человеком, заслуживающим уважения, так оно и будет в любой компании и на любой работе. Только выращивая любовь, уважение и принятие себя к себе – получите то же от других, – отметила психолог.
По словам эксперта, входя в новый коллектив, стоит:
- откровенно ответить на вопрос: «За что меня можно уважать?»;
- презентовать эти лучшие черты коллективу;
- не забывать о «правиле бумеранга» – ваше отношение к другим принесет такие же плоды по отношению к вам;
- не льстить окружающим и не пытаться искусственно понравиться всем, лучше быть искренним;
- интересоваться другими людьми;
- стараться не сдружиться, а наладить общение.
Самое главное в новом коллективе – общение! Покажите, какой вы человек. Если же считаете, что имеете определенные недостатки – работайте над ними. Становитесь лучшей версией себя и тогда вам не нужно будет стараться – люди сами будут интересоваться вами, как личностью, – советует Елена Адамова.
Напомним,