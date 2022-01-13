Как быстро влиться в новый коллектив и заслужить уважение коллег: советы психолога

13 января 2022 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как быстро влиться в новый коллектив и заслужить уважение коллег: советы психолога
Как быстро влиться в новый коллектив и заслужить уважение коллег: советы психолога
pixabay.com

Психолог Елена Адамова отвечает на самые распространенные вопросы украинцев. Эксперт поделилась дельными советами, как быстро влиться в новый коллектив и наладить доверительные отношения с коллегами.

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Психолог Елена Адамова в рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказала, как заслужить уважение коллег на новой работе.

Если вы считаете себя человеком, заслуживающим уважения, так оно и будет в любой компании и на любой работе. Только выращивая любовь, уважение и принятие себя к себе – получите то же от других, – отметила психолог.

Как быстро влиться в новый коллектив и заслужить уважение коллег: советы психолога / pixabay.com

По словам эксперта, входя в новый коллектив, стоит:

  • откровенно ответить на вопрос: «За что меня можно уважать?»;
  • презентовать эти лучшие черты коллективу;
  • не забывать о «правиле бумеранга» – ваше отношение к другим принесет такие же плоды по отношению к вам;
  • не льстить окружающим и не пытаться искусственно понравиться всем, лучше быть искренним;
  • интересоваться другими людьми;
  • стараться не сдружиться, а наладить общение.

Самое главное в новом коллективе – общение! Покажите, какой вы человек. Если же считаете, что имеете определенные недостатки – работайте над ними. Становитесь лучшей версией себя и тогда вам не нужно будет стараться – люди сами будут интересоваться вами, как личностью, – советует Елена Адамова.

Напомним,

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