Как понять, что партнер изменяет: ТОП-10 признаков

Как понять, что партнер изменяет: ТОП-10 признаков

По последним данным, свыше 20% мужчин и 13% женщин хотя бы раз гуляли на стороне, будучи в отношениях.

По словам психолога, как мужчины, так и женщины, изменяющие своим партнерам, ведут себя похоже и часто используют одинаковые психологические уловки (как сознательно, так и подсознательно).

Если возникают сомнения, просто пройдитесь по списку ниже, если много совпадений, увы, скорее всего вы не беспочвенно подозреваете своего партнера.

1. Партнер сам обвиняет вас в изменах, проецируя на вас то, что делает сам.

2. Внезапно начинает следить за собой больше обычного, записывается в спорт-зал или меняет прическу.

3. Прячет от вас телефон, ноутбук или тайно пользуется компьютером.

4. Придирается по мелочам (так проявляется подсознательное желание поругаться с вами).

5. Реже отвечает на звонки или просит не звонить на работе, поскольку очень много дел и так далее.

6. Меняется секс. Его может стать как меньше, так и больше. В первом случае партнер вас заменяет кем-то, а во втором — пытается загладить свою вину. Подсознательно.

7. Не постит в социальных сетях ваши совместные фотографии (является признаком измены, если раньше снимки были).

8. Озвучивает вслух придирки к вашей внешности, которых раньше не было.

9. Классическое: задерживается на работе.

10. Не зовет на совместные вечеринки с друзьями.

Напомним,