Как понять, что партнер изменяет: ТОП-10 признаков

13 января 2022 19:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как понять, что партнер изменяет: ТОП-10 признаков
Как понять, что партнер изменяет: ТОП-10 признаков
pixabay.com

По последним данным, свыше 20% мужчин и 13% женщин хотя бы раз гуляли на стороне, будучи в отношениях.

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По словам психолога Дэниела Акона, как мужчины, так и женщины, изменяющие своим партнерам, ведут себя похоже и часто используют одинаковые психологические уловки (как сознательно, так и подсознательно).

Если возникают сомнения, просто пройдитесь по списку ниже, если много совпадений, увы, скорее всего вы не беспочвенно подозреваете своего партнера.

1. Партнер сам обвиняет вас в изменах, проецируя на вас то, что делает сам. 

2. Внезапно начинает следить за собой больше обычного, записывается в спорт-зал или меняет прическу.

3. Прячет от вас телефон, ноутбук или тайно пользуется компьютером.

4. Придирается по мелочам (так проявляется подсознательное желание поругаться с вами).

5. Реже отвечает на звонки или просит не звонить на работе, поскольку очень много дел и так далее.

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6. Меняется секс. Его может стать как меньше, так и больше. В первом случае партнер вас заменяет кем-то, а во втором — пытается загладить свою вину. Подсознательно.

7. Не постит в социальных сетях ваши совместные фотографии (является признаком измены, если раньше снимки были).

8. Озвучивает вслух придирки к вашей внешности, которых раньше не было.

9. Классическое: задерживается на работе.

10. Не зовет на совместные вечеринки с друзьями.

Напомним,

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