Как понять, что партнер изменяет: ТОП-10 признаков
По последним данным, свыше 20% мужчин и 13% женщин хотя бы раз гуляли на стороне, будучи в отношениях.
Если возникают сомнения, просто пройдитесь по списку ниже, если много совпадений, увы, скорее всего вы не беспочвенно подозреваете своего партнера.
1. Партнер сам обвиняет вас в изменах, проецируя на вас то, что делает сам.
2. Внезапно начинает следить за собой больше обычного, записывается в спорт-зал или меняет прическу.
3. Прячет от вас телефон, ноутбук или тайно пользуется компьютером.
4. Придирается по мелочам (так проявляется подсознательное желание поругаться с вами).
5. Реже отвечает на звонки или просит не звонить на работе, поскольку очень много дел и так далее.
7. Не постит в социальных сетях ваши совместные фотографии (является признаком измены, если раньше снимки были).
8. Озвучивает вслух придирки к вашей внешности, которых раньше не было.
9. Классическое: задерживается на работе.
10. Не зовет на совместные вечеринки с друзьями.
Напомним,