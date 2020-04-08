5 главных причин мужской измены: прочтите, пока не поздно

Тема измены и мужской полигамии уже давно остается одной из наиболее неоднозначных. Так есть ли универсальная формула, а вместе с ней и ответ на вопрос: почему же все-таки мужчины изменяют?

Неуверенность в себе

Сегодня мы расскажем о пяти наиболее распространенных причинах

Мужчины, которые не до конца уверены в своей сексуальности и мужской энергии, стараются зацепиться за каждое "внимание", проявленное женщиной в его адрес. Вполне возможно, что остальное он додумывает сам. Как основа остается главное - его желание самоутвердиться за счет наибольшего количества женщин. При чем в данной ситуации имеет место быть не столько физическая, сколько эмоциональная измена.

Отсутствие секса дома

Случайность

Мужчины не всегда могут (а точнее хотят) контролировать свое физическое желание. Связано это прежде всего с их устоявшимся мнением "хочу и буду". Если у вас существуют проблемы в сексе, а затем он ухудшается или сходит на "нет", то мужчине ничего не мешает найти легкодоступный источник для быстрого наслаждения.

Случайный секс так же не редкость для мужчин. Тут завязано множество факторов в одной удачной возможности: и возможная симпатия к объекту сексуального желания, и вероятность ухудшения ваших отношений. Стоит добавить, что мужчину это не оправдывает никаким образом. Однако факт остается фактом: удачный случай имеет место быть в их практике.

Месть

И это может быть даже не месть в ответ на вашу измену. Иногда задетое мужское эго может всерьез надоумить его на болевой удар в вашу сторону. Кризисы в семье: когда атмосфера дома оставляет желать лучшего, хочется убежать в объятия другого, где радостно и спокойно.

Желания расстаться

Иногда так бывает, что поступки могут быть красноречивее, чем слова. И если мужчина для себя уже принял решение, что вам дальше не по пути, то вполне вероятно, что он может выбрать такое действие вместо длинных разговоров о том, чего уже нет.

В любом случае, стоит помнить о том, что измена в любой ее виде - фактическое предательство, прощать которое остается за вами. Помните: вы не обязаны этого делать, если не хотите.

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