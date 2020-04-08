5 главных причин мужской измены: прочтите, пока не поздно

8 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
5 главных причин мужской измены: прочтите, пока не поздно
5 главных причин мужской измены: прочтите, пока не поздно
pixabay.com

Тема измены и мужской полигамии уже давно остается одной из наиболее неоднозначных. Так есть ли универсальная формула, а вместе с ней и ответ на вопрос: почему же все-таки мужчины изменяют?

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Сегодня мы расскажем о пяти наиболее распространенных причинах

Неуверенность в себе

Мужчины, которые не до конца уверены в своей сексуальности и мужской энергии, стараются зацепиться за каждое "внимание", проявленное женщиной в его адрес. Вполне возможно, что остальное он додумывает сам. Как основа остается главное - его желание самоутвердиться за счет наибольшего количества женщин. При чем в данной ситуации имеет место быть не столько физическая, сколько эмоциональная измена. 

Отсутствие секса дома

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Мужчины не всегда могут (а точнее хотят) контролировать свое физическое желание. Связано это прежде всего с их устоявшимся мнением "хочу и буду". Если у вас существуют проблемы в сексе, а затем он ухудшается или сходит на "нет", то мужчине ничего не мешает найти легкодоступный источник для быстрого наслаждения. 

Случайность

Случайный секс так же не редкость для мужчин. Тут завязано множество факторов в одной удачной возможности: и возможная симпатия к объекту сексуального желания, и вероятность ухудшения ваших отношений. Стоит добавить, что мужчину это не оправдывает никаким образом. Однако факт остается фактом: удачный случай имеет место быть в их практике. 

Месть

И это может быть даже не месть в ответ на вашу измену. Иногда задетое мужское эго может всерьез надоумить его на болевой удар в вашу сторону. Кризисы в семье: когда атмосфера дома оставляет желать лучшего, хочется убежать в объятия другого, где радостно и спокойно.

Желания расстаться

Иногда так бывает, что поступки могут быть красноречивее, чем слова. И если мужчина для себя уже принял решение, что вам дальше не по пути, то вполне вероятно, что он может выбрать такое действие вместо длинных разговоров о том, чего уже нет. 

В любом случае, стоит помнить о том, что измена в любой ее виде - фактическое предательство, прощать которое остается за вами. Помните: вы не обязаны этого делать, если не хотите. 

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