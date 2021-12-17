Как подготовиться к знакомству с родителями партнера – советы психолога

17 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как подготовиться к знакомству с родителями партнера – советы психолога
Как подготовиться к знакомству с родителями партнера – советы психолога
pixabay.com

Ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, как наладить связь при первой встрече с родными вашего парня или девушки.

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Предстоит знакомство с родителями партнера? Можем поспорить, что вы немного переживаете, ведь хотите понравиться его или ее маме и папе – очень важным людям в жизни любимого человека.

Ведущая и психолог реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова поделилась несколькими советами, которые помогут произвести правильное впечатление на родителей вашего партнера и сформируют почву для дальнейших хороших отношений.

1. Выполняйте упражнение «тожиться». То есть вы слушаете, что говорят родители, выбираете то, что совпадает с вашим виденьем мира, и говорите «я тоже». Например, я тоже люблю чай, я тоже люблю рано вставать.

2. Выполняйте упражнение «мыкаться». Во время разговора находите вещи, в которых вы с родителями можете объединиться, и говорите «мы». Например, мы вместе любим вашего сына, давайте мы вместе сходим куда-то.

3. Покажите свою благодарность. Вы ведь действительно благодарны, что родители создали и воспитали такого прекрасного для вас партнера.

4. Будьте любезными. Если в дальнейшем вы со своим партнером создадите семью, то родители станут ее неотъемлемой частью. Поэтому важно поддерживать связь, разговаривать искренне и с уважением.

5. Говорите о своем партнере – родителям это приятно. Расскажите, каким или какой вы видите их сына или дочь, как вы познакомились, какие у вас планы.

Помните, что нравиться родителям – это не основная ваша задача. Главное – построить классную связь со своим партнером. Тогда это автоматически сформирует хорошие отношения и с его родителями, – добавила психолог.

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