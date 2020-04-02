ТОП-5 незаменимых вещей на весну

2 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 незаменимых вещей на весну
ТОП-5 незаменимых вещей на весну
pixabay.com

Даже не думайте, что возможности выйти из дома у вас не представится до начала лета. Мы уверены: шанс точно найдется. Поэтому нужно быть во всеоружии.

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Сегодня мы расскажем, какие вещи стоит выбрать для своего гардероба на апрель-май. Берите на заметку. 

Тренч

Классика всех классик или незаменимая вещь на каждую весну. Тренч всегда выглядит более чем уместно и элегантно. А сочетать его можно спокойно с половиной вашего гардероба: каблуки, кроссовки, платья или юбки - все это отлично дружит с классическим песочным тренчем. 

Джинсы клеш 

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Всем обладательницам длинных ног посвящается. Джинсы клеш - это отличный вариант разнообразить свой образ и добавить в него немного свободы и воздушности.  Выбирайте традиционный голубой оттенок и плотный деним с застежкой на пуговицах. Поверьте: этот хит 70-ых точно придется вам по вкусу. 

Платье с цветочной расцветкой 

Цветочный принт - ультрамодный в этом сезоне. Мы точно не знаем, чем обусловлено повышенное внимание к цветам, но уверены в одном: они отлично будут смотреться на любых фасонах платьев. Делайте ставку на нежные пастельные оттенки и сочетайте такое платье с замшевыми ботильонами и тренчем.

Белые тканевые кеды

Еще одна классика, которая не покидает своих пьедесталов. Такие кеды - настоящий противник массивных кроссовок. Носите такие модели в духе 50-х и с платьями, и с бермудами, и с денимом. 

Костюмы в пастельных оттенках 

Костюмы двойки либо брючные модели - теперь выбирать не нужно, поскольку оба варианта отлично подойдут для городских вылазок и кофепитий с подружками. Базовый костюм на весну-2020 должен быть в нежных оттенках голубого, оранжевого или розового.

Напомним, 

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