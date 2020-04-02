ТОП-5 незаменимых вещей на весну

Даже не думайте, что возможности выйти из дома у вас не представится до начала лета. Мы уверены: шанс точно найдется. Поэтому нужно быть во всеоружии.

Тренч

Сегодня мы расскажем, какие вещи стоит выбрать для своего гардероба на апрель-май. Берите на заметку.

Классика всех классик или незаменимая вещь на каждую весну. Тренч всегда выглядит более чем уместно и элегантно. А сочетать его можно спокойно с половиной вашего гардероба: каблуки, кроссовки, платья или юбки - все это отлично дружит с классическим песочным тренчем.

Джинсы клеш

Платье с цветочной расцветкой

Всем обладательницам длинных ног посвящается. Джинсы клеш - это отличный вариант разнообразить свой образ и добавить в него немного свободы и воздушности. Выбирайте традиционный голубой оттенок и плотный деним с застежкой на пуговицах. Поверьте: этот хит 70-ых точно придется вам по вкусу.

Цветочный принт - ультрамодный в этом сезоне. Мы точно не знаем, чем обусловлено повышенное внимание к цветам, но уверены в одном: они отлично будут смотреться на любых фасонах платьев. Делайте ставку на нежные пастельные оттенки и сочетайте такое платье с замшевыми ботильонами и тренчем.

Белые тканевые кеды

Еще одна классика, которая не покидает своих пьедесталов. Такие кеды - настоящий противник массивных кроссовок. Носите такие модели в духе 50-х и с платьями, и с бермудами, и с денимом.

Костюмы в пастельных оттенках

Костюмы двойки либо брючные модели - теперь выбирать не нужно, поскольку оба варианта отлично подойдут для городских вылазок и кофепитий с подружками. Базовый костюм на весну-2020 должен быть в нежных оттенках голубого, оранжевого или розового.

Напомним,