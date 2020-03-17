Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020

Самое время этой весной задуматься над обновлением своего обувного гардероба.

Белые кеды

Мы не можем гарантировать, что вы пройдете дальше продуктового магазина , но в любой ситуации вы должны выглядеть превосходно. Поэтому записываем в своей лист желаний!

Если вам по душе больше каблуки, то можете оставить их на потом. Сейчас, завтра и через месяц в моде будут белые кеды на плоском ходу. Они отлично сочетаются со множеством платьев различного фасона, но при этом создают стильный городской образ.

Массивные ботинки

Квадратный каблук

Для более холодной весны есть также универсальный образ. Мы советуем обратить внимание на массивные ботинки с толстой подошвой. При выборе ботинок, кстати, рекомендуется обращать первым делом внимание именно на подошву и ее крепкость.

Если же вы не готовы отказываться от любимых каблуков, мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на их квадратный аналог. К примеру, лаковые лодочки на среднем квадратном каблуке могут придать как серьезности и строгости в сочетании с юбкой чуть ниже колена и белой блузой, так и легкости и эксцентричности в тандеме с платьем или брюками палаццо.

Напомним,