Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020

17 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020
Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020
pixabay.com

Самое время этой весной задуматься над обновлением своего обувного гардероба.

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Мы не можем гарантировать, что вы пройдете дальше продуктового магазина, но в любой ситуации вы должны выглядеть превосходно. Поэтому записываем в своей лист желаний!

Белые кеды

Если вам по душе больше каблуки, то можете оставить их на потом. Сейчас, завтра и через месяц в моде будут белые кеды на плоском ходу. Они отлично сочетаются со множеством платьев различного фасона, но при этом создают стильный городской образ.

Массивные ботинки 

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Для более холодной весны есть также универсальный образ. Мы советуем обратить внимание на массивные ботинки с толстой подошвой. При выборе ботинок, кстати, рекомендуется обращать первым делом внимание именно на подошву и ее крепкость. 

Квадратный каблук

Если же вы не готовы отказываться от любимых каблуков, мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на их квадратный аналог. К примеру, лаковые лодочки на среднем квадратном каблуке могут придать как серьезности и строгости в сочетании с юбкой чуть ниже колена и белой блузой, так и легкости и эксцентричности в тандеме с платьем или брюками палаццо. 

Напомним, 

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