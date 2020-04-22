Какие аксессуары будут в тренде этим летом: ТОП-4 вещи
Аксессуары - важное дополнение к любому образу. Благодаря им мы можем раскрыть себя с абсолютно неизвестной ранее стороны.
Сегодня мы расскажем о модных тенденциях, которые уже совсем скоро покорят не только подиумы, но и наши с вами сердца.
Кожаная лента
Кожаная лента - тренд, который пришел к нам из так называемого "лакшери-минимализма". Суть звучит примерно так: чем меньше и невзрачнее, тем лучше. Лучше всего эта лента сможет создать крутой образ в тандеме с низким хвостом. Она так же может стать отличным вариантом повседневной одежды. Лучше всего она смоется вместе с крупной бижутерией в теплых оттенках.
Тонкая резинка
Обруч
Обручи - это снова модно. И если пару сезонов назад на волне популярности были объемные декорированные обручи, то сейчас стоит отдать предпочтение тканевым. Так же пользуются популярностью обручи с выделкой из камней.
Бант
Бант - это новое слово в мире модных аксессуаров и большой привет всем консерваторам, кто думает, что бант - это про Советский Союз и первое сентября. На деле же сейчас этот аксессуар взрывает все модные показы. Черный, шелковый, в виде элегантной аристократической ленты - он придает любому образу большей утонченности и стиля.
Напомним,