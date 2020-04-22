Какие аксессуары будут в тренде этим летом: ТОП-4 вещи

Аксессуары - важное дополнение к любому образу. Благодаря им мы можем раскрыть себя с абсолютно неизвестной ранее стороны.

Что же выбрать, чтобы блистать этим летом и на что прежде всего стоит обратить внимание?

Сегодня мы расскажем о модных тенденциях, которые уже совсем скоро покорят не только подиумы, но и наши с вами сердца.

Кожаная лента

Кожаная лента - тренд, который пришел к нам из так называемого "лакшери-минимализма". Суть звучит примерно так: чем меньше и невзрачнее, тем лучше. Лучше всего эта лента сможет создать крутой образ в тандеме с низким хвостом. Она так же может стать отличным вариантом повседневной одежды. Лучше всего она смоется вместе с крупной бижутерией в теплых оттенках.

Тонкая резинка

Обруч

Чтобы придерживаться минимализма, вы можете обратить внимание на тонкие черные резинки. Они отлично держат низкие хвосты либо собираются интересные конструкции из волос. Помимо этого, резинкой можно стянуть волосы в хвост либо собрать ей волосы вместо обруча. Отлично такие варианты смотря на волосах с влажным эффектом.

Обручи - это снова модно. И если пару сезонов назад на волне популярности были объемные декорированные обручи, то сейчас стоит отдать предпочтение тканевым. Так же пользуются популярностью обручи с выделкой из камней.

Бант

Бант - это новое слово в мире модных аксессуаров и большой привет всем консерваторам, кто думает, что бант - это про Советский Союз и первое сентября. На деле же сейчас этот аксессуар взрывает все модные показы. Черный, шелковый, в виде элегантной аристократической ленты - он придает любому образу большей утонченности и стиля.

Напомним,