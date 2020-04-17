Какие прически будут в моде этим летом: ТОП-5 вариантов
Прически - отличный способ обратить внимание на себя.
Укладка-браш
Для ее выполнения вам понадобятся всего лишь фен, расческа и капелька терпения. Благодаря брашу ( большой щетке с твердой щетиной) мы можете создавать эффектную укладку всего за несколько минут. Сделать это невероятно просто. Достаточно просто расчесывать влажные волосы этой расческой, закручивая их вовнутрь. Предварительно разделите волосы на верхний и нижний уровни. После того, как вы закончите, на вашей голове появится объем, который поможет вам выглядеть свежо и энергично. Не забудьте уложить прическу водостойким лаком.
Низкий хвост
Низкий пучок
Все мастера по прическам советуют летом останавливаться на низком варианте. В том числе и относительно пучка. Ее можно обыграть по-разному. К примеру, разделить пробор либо на ровный, либо на скошенный. Добавить легкую небрежность или уложить гелем. Не забудьте использовать фиксаторы - они помогут справиться с непослушными волосами.
Аксессуары
Аксессуары для волос этим летом будут на пике популярности. Особенно - платки. В жаркое время года платок не только спасет вас от солнечного удара, но еще и придаст стиля.
Легкие волны
Легкие волны создать еще проще, чем укладку-браш. Воспользуйтесь плойкой для создания мягких волн. Закручивайте волосы прядями, а затем слегка прочесывайте их при помощи расчески. Красивая и нежная прическа обеспечена.
Напомним,