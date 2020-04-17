Какие прически будут в моде этим летом: ТОП-5 вариантов

Прически - отличный способ обратить внимание на себя.

Укладка-браш

Особенно, когда речь идет о тех прическах, которые могут подчеркнуть индивидуальность и проявить все лучшие стороны. Самое время узнать, на какую же из них стоит обратить внимание.

Для ее выполнения вам понадобятся всего лишь фен, расческа и капелька терпения. Благодаря брашу ( большой щетке с твердой щетиной) мы можете создавать эффектную укладку всего за несколько минут. Сделать это невероятно просто. Достаточно просто расчесывать влажные волосы этой расческой, закручивая их вовнутрь. Предварительно разделите волосы на верхний и нижний уровни. После того, как вы закончите, на вашей голове появится объем, который поможет вам выглядеть свежо и энергично. Не забудьте уложить прическу водостойким лаком.

Низкий хвост

Низкий пучок

Высокий хвост по-прежнему остается популярным. Но пока мы рекомендуем обратить внимание на его низкий аналог. Для такой прически вам достаточно будет выровнять утюжком волосы и намазать их гелем. Резинку вы можете под прядью волос, а хвост- подкрутить тем же утюжком или плойкой.

Все мастера по прическам советуют летом останавливаться на низком варианте. В том числе и относительно пучка. Ее можно обыграть по-разному. К примеру, разделить пробор либо на ровный, либо на скошенный. Добавить легкую небрежность или уложить гелем. Не забудьте использовать фиксаторы - они помогут справиться с непослушными волосами.

Аксессуары

Аксессуары для волос этим летом будут на пике популярности. Особенно - платки. В жаркое время года платок не только спасет вас от солнечного удара, но еще и придаст стиля.

Легкие волны

Легкие волны создать еще проще, чем укладку-браш. Воспользуйтесь плойкой для создания мягких волн. Закручивайте волосы прядями, а затем слегка прочесывайте их при помощи расчески. Красивая и нежная прическа обеспечена.

Напомним,