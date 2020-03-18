Все, что вам нужно знать о губной помаде

18 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Все, что вам нужно знать о губной помаде
Все, что вам нужно знать о губной помаде
pixabay.com

Губная помада - незаменимый атрибут в арсенале красоты каждой девушки.

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Сегодня самое время узнать все, чего вы не слышали ранее о любимом средстве модниц. 

Гигиеническая помада
 
Увлажняющая помада должна содержать в себе пчелиный воск для лучшего разглаживания поверхности губ. Также обращайте внимание на наличие масла ши и какао. 
Сухость

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Когда вы замечаете, что ваши губы начинают беспричинно трескаться после использования той или иной помады, значит, стоит пересмотреть ее наличие в вашей косметичке. Вероятнее всего, помада, сушащая губы, содержит в себе высокий уровень химических веществ. 

Увеличить губы
 
Для того чтобы создать эффект пухлых губ необходимо выбирать блески с содержанием в них ментола и мяты. Именно эти компоненты обеспечивают приток крови к губам, увеличивая их в размере. 

Органика
 
Помада считается в том случае органической, если содержит в себе более 85% натуральных компонентов. Также обращайте внимание на упаковку: органика должна содержать в себе надписи "био" либо "эко". 
 
Срок хранения 
 
Средний срок хранения губной помады 1,5-2 года. После открытия помада пригода к использованию до 6 месяцев. Использование просроченного продукта грозит поражением кожи (раздражение, покраснение, сыпь и трещины). 
 
Напомним, 
 
 

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