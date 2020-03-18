Все, что вам нужно знать о губной помаде

Все, что вам нужно знать о губной помаде

Губная помада - незаменимый атрибут в арсенале красоты каждой девушки.

Гигиеническая помада

Увлажняющая помада должна содержать в себе пчелиный воск для лучшего разглаживания поверхности губ. Также обращайте внимание на наличие масла ши и какао.

Сухость

Сегодня самое время узнать все, чего вы не слышали ранее о любимом средстве модниц.

Увеличить губы

Для того чтобы создать эффект пухлых губ необходимо выбирать блески с содержанием в них ментола и мяты. Именно эти компоненты обеспечивают приток крови к губам, увеличивая их в размере.



Органика

Помада считается в том случае органической, если содержит в себе более 85% натуральных компонентов. Также обращайте внимание на упаковку: органика должна содержать в себе надписи "био" либо "эко".

Срок хранения

Средний срок хранения губной помады 1,5-2 года. После открытия помада пригода к использованию до 6 месяцев. Использование просроченного продукта грозит поражением кожи (раздражение, покраснение, сыпь и трещины).

Напомним,

Когда вы замечаете, что ваши губы начинают беспричинно трескаться после использования той или иной помады, значит, стоит пересмотреть ее наличие в вашей косметичке. Вероятнее всего, помада, сушащая губы, содержит в себе высокий уровень химических веществ.