Все, что вам нужно знать о губной помаде
18 марта 2020 12:30
Все, что вам нужно знать о губной помаде
pixabay.com
Губная помада - незаменимый атрибут в арсенале красоты каждой девушки.
средстве модниц.
Гигиеническая помада
Увлажняющая помада должна содержать в себе пчелиный воск для лучшего разглаживания поверхности губ. Также обращайте внимание на наличие масла ши и какао.
Сухость
Увеличить губы
Для того чтобы создать эффект пухлых губ необходимо выбирать блески с содержанием в них ментола и мяты. Именно эти компоненты обеспечивают приток крови к губам, увеличивая их в размере.
Органика
Органика
Помада считается в том случае органической, если содержит в себе более 85% натуральных компонентов. Также обращайте внимание на упаковку: органика должна содержать в себе надписи "био" либо "эко".
Срок хранения
Средний срок хранения губной помады 1,5-2 года. После открытия помада пригода к использованию до 6 месяцев. Использование просроченного продукта грозит поражением кожи (раздражение, покраснение, сыпь и трещины).
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