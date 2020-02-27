Матовая помада и ее секреты: ТОП-3 главные ошибки в нанесении
Умение наносить аккуратно матовую помаду - отличное дополнение к резюме. Ведь получается это далеко не всегда.
ошибки вы допускаете и что можно исправить.
Вы не увлажняете губы
Главная причина, почему ваши губы начинают быть рифлеными - отсутсвие увлажняющей помады на них перед нанесением. За 10−15 минут до макияжа этой «зоны» щедро увлажните губы — за это время они успеют восстановиться.
Забываете о контурном карандаше
Наносите помаду прямо из тюбика
Если ваши губы очень сухие, то наносить средство из тюбика не рекомендуется. Лучше возьмите маленькую кисть: с ее помощью вы сможете не только очертить контур, но и распределить продукт более равномерно.
Напомним,