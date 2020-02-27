Матовая помада и ее секреты: ТОП-3 главные ошибки в нанесении

Умение наносить аккуратно матовую помаду - отличное дополнение к резюме. Ведь получается это далеко не всегда.

Сегодня мы расскажем, какие ошибки вы допускаете и что можно исправить.

Вы не увлажняете губы

Главная причина, почему ваши губы начинают быть рифлеными - отсутсвие увлажняющей помады на них перед нанесением. За 10−15 минут до макияжа этой «зоны» щедро увлажните губы — за это время они успеют восстановиться.

Забываете о контурном карандаше

Многие забывают об этом шаге, а зря. Для всех любительниц макияжей с четкими контурами этот вариант с карандашом будет наиболее эстетичным. Ну и еще карандаш не позволяет пигменту растечься по лицу.

Наносите помаду прямо из тюбика

Если ваши губы очень сухие, то наносить средство из тюбика не рекомендуется. Лучше возьмите маленькую кисть: с ее помощью вы сможете не только очертить контур, но и распределить продукт более равномерно.

Напомним,