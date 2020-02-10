ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
Лечение гриппа требует соблюдения определенных правил, которыми мы часто пренебрегаем.
Прием антибиотиков
Занятые люди предпочитают закидывать таблетками, а потом переносить болезнь на ногах. На самом же деле, антибиотики применяются только при бактериальной инфекции. Вирус гриппа и простуду они не лечат. Кроме того, они пагубно влияют на микрофлору кишечника, приводя к дисбактериозу и новым проблемам со здоровьем.
Сбивать температуру
Кутаться в теплое
Больные часто начинаются укутываться в три слоя одеял. По факту же, теплая среда - идеальное помещение для размножения бактерий. Сохраняйте в комнате умеренную температуру, проветривайте и забудьте о теплых, махровых одеялах.
Напомним,