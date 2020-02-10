ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом

Лечение гриппа требует соблюдения определенных правил, которыми мы часто пренебрегаем.

Сегодня мы поделимся главными ошибками . Будьте на чеку - они могут стоить вам здоровья!

Прием антибиотиков

Занятые люди предпочитают закидывать таблетками, а потом переносить болезнь на ногах. На самом же деле, антибиотики применяются только при бактериальной инфекции. Вирус гриппа и простуду они не лечат. Кроме того, они пагубно влияют на микрофлору кишечника, приводя к дисбактериозу и новым проблемам со здоровьем.

Сбивать температуру

Этим грешат чаще всего. Как только температура поднимается выше 36,6, мы тут же тянемся за дозой жаропонижающего. На самом деле, таким образом организм нам дает понять, что он борется с инфекцией и не собирается сдаваться. Так дайте же ему шанс одержать победу в борьбе.

Кутаться в теплое

Больные часто начинаются укутываться в три слоя одеял. По факту же, теплая среда - идеальное помещение для размножения бактерий. Сохраняйте в комнате умеренную температуру, проветривайте и забудьте о теплых, махровых одеялах.

Напомним,