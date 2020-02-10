ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом

10 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
pixabay.com

Лечение гриппа требует соблюдения определенных правил, которыми мы часто пренебрегаем.

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Сегодня мы поделимся главными ошибками. Будьте на чеку - они могут стоить вам здоровья! 

Прием антибиотиков 

Занятые люди предпочитают закидывать таблетками, а потом переносить болезнь на ногах. На самом же деле,  антибиотики применяются только при бактериальной инфекции. Вирус гриппа и простуду они не лечат. Кроме того, они пагубно влияют на микрофлору кишечника, приводя к дисбактериозу и новым проблемам со здоровьем.

Сбивать температуру 

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Этим грешат чаще всего. Как только температура поднимается выше 36,6, мы тут же тянемся за дозой жаропонижающего. На самом деле, таким образом организм нам дает понять, что он борется с инфекцией и не собирается сдаваться. Так дайте же ему шанс одержать победу в борьбе. 

Кутаться в теплое 

Больные часто начинаются укутываться в три слоя одеял. По факту же, теплая среда - идеальное помещение для размножения бактерий. Сохраняйте в комнате умеренную температуру, проветривайте и забудьте о теплых, махровых одеялах. 

Напомним, 

 

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