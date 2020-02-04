ТОП-3 ошибки в выборе принтов

4 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 ошибки в выборе принтов
ТОП-3 ошибки в выборе принтов
pixabay.com

Принты - опасный выбор в гардеробе каждой модницы, ведь он может как улучшить образ, так и испортить его полностью.

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Сегодня мы расскажем о распространенных ошибках в сочетании принтов. Берите на заметку!

Блузка

Принты на блузках чаще всего неудачный выбор. Ведь они в основном утяжеляют образ и делают вас более громоздкой. 

Не старайтесь подружить принты

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Бытует мнение, что если на одной единице вещи есть принт, то остальные вещи должны быть однотонными. Однако это неправильно. Не имеет значения, сколько вещей с принтом в образе. Имеет значение, как эти принты между собой сочетаются. Но как же их сочетать? Выбирайте принты, в которых используются одни и те же цвета. Также эти цвета могут быть и разными, но при этом хорошо сочетаться между собой. К примеру, озовый и оранжевый, коричневый и голубой, черный и белый. 

Конкретный принт

Забудьте о четкий и конкретных принтах. Во-первых, их сложно разместить в вещевых единицах. Во-вторых, он может выглядеть глупо. Лучше отдать предпочтение абстракциям. 

Напомним,

 

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