ТОП-3 ошибки в выборе принтов

Принты - опасный выбор в гардеробе каждой модницы, ведь он может как улучшить образ, так и испортить его полностью.

Сегодня мы расскажем о распространенных ошибках в сочетании принтов. Берите на заметку!

Блузка

Принты на блузках чаще всего неудачный выбор. Ведь они в основном утяжеляют образ и делают вас более громоздкой.

Не старайтесь подружить принты

Бытует мнение, что если на одной единице вещи есть принт, то остальные вещи должны быть однотонными. Однако это неправильно. Не имеет значения, сколько вещей с принтом в образе. Имеет значение, как эти принты между собой сочетаются. Но как же их сочетать? Выбирайте принты, в которых используются одни и те же цвета. Также эти цвета могут быть и разными, но при этом хорошо сочетаться между собой. К примеру, озовый и оранжевый, коричневый и голубой, черный и белый.

Конкретный принт

Забудьте о четкий и конкретных принтах. Во-первых, их сложно разместить в вещевых единицах. Во-вторых, он может выглядеть глупо. Лучше отдать предпочтение абстракциям.

Напомним,