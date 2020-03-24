Неотразимые брови за 2 минуты: все хитрости моделирования в домашних условиях

Неотразимые брови за 2 минуты: все хитрости моделирования в домашних условиях

Брови - незаменимый элемент на лице девушки, который может как испортить его форму, так и значительно преобразить ваш образ.

Инструкция к бровям мечты

Сегодня мы расскажем, как в домашних условиях следует моделировать брови при помощи карандаша. Больше трудностей у вас не будем, мы уверены.

Причешите брови. Для этого можно приобрести специальную щеточку для бровей. Зачешите волоски наверх, чтобы был хорошо виден нижний контур.

Далее пройдите слегка карандашом по этому контуру. Сильно не нажимайте, иначе получите сильно яркий и экстравагантный эффект. То же самое сделай со второй бровью и смотри, чтобы линии были одинаковыми.

Теперь зачешите волоски вниз, чтобы видеть верхний контур. Прорисуйте карандашом верхний трафарет брови. Не забывайте о легкости в ваших нажатиях.

Потом аккуратно заштрихуйте оставшуюся поверхность брови. Запомните: ярко выделить следует только кончик брови. Чем ближе вы подбираетесь к основанию, тем более мягко и плавно должен выглядеть карандаш.

Растушуйте получившиеся штрихи кистью для бровей.

Чтобы исправить все недочеты и шероховатости, используйте консилер. Можете приобрести его со светоотражающими частичками - так зона под бровью будет выглядеть более ярко.

Добавьте на брови немного геля, чтобы зафиксировать волоски в нужном положении на весь день.

Напомним,