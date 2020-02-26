Против всех врагов: История Джин Сиберг: почему стоит сходить на фильм

26 февраля 2020 00:10 Александр Кива
Против всех врагов: История Джин Сиберг: почему стоит сходить на фильм
Против всех врагов: История Джин Сиберг: почему стоит сходить на фильм

27 февраля в украинский прокат  выходит биографический триллер  «Против всех врагов: История  Джин Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли.

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Конец 60-х. Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она – звезда Голливуда. На пике своей карьеры Джин начинает выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Головокружительный роман с лидером партии «Чёрные пантеры» делает актрису мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка агентов ФБР и провокации грозят разрушить не только её карьеру, но и жизнь. 

Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт – одна из самых востребованных актрис современности. Получив широкую известность после серии фильмов «Сумерки», Стюарт обратила внимание на независимое кино. В 2010 году она была удостоена специальной награды BAFTA в номинации «Восходящая звезда», в 2015 году Кристен Стюарт стала первой женщиной-актрисой в истории страны, получившей французскую премию «Сезар», а после Каннского кинофестиваля 2016 года актриса решила обратиться к режиссёрской деятельности. По словам прессы, роль Джин Сиберг стала одной из лучших в карьере Кристен Стюарт. 

Возлюбленного Джин Сиберг в фильме играет Энтони Маки – американский актёр, получивший всемирную популярность после роли Сокола в серии фильмов «Мстители», однако в театральных кругах он известен в первую очередь, как участник множества бродвейских постановок. Роль агента ФБР, устроившего слежку за Джин Сиберг, исполнил британский актёр Джек О’Коннелл, известный по фильмам «Несломленный» и «От звонка до звонка» (за обе картины он получил премии Национального совета кинокритиков США и BAFTA в номинации «Восходящая звезда»). Также в фильме «Против всех врагов» задействована Маргарет Куэлли, американская актриса и танцовщица, известная по роли Кошки в «Однажды в… Голливуде» Квентино Тарантино и знаменитому рекламному ролику Kenzo. 

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Мировая премьера ленты состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. «История Джин Сиберг» – второй полнометражный фильм австралийского театрального режиссера Бенедикта Эндрюса. По словам режиссера, биография актрисы сейчас актуальна как никогда ранее: «В этом повествовании мы сталкиваемся с примером государственного надзора в политических целях. Пятьдесят лет спустя история Джин прямо отражает нашу нынешнюю реальность: ошеломляющий расизм американской политики, проблема отделения правды от лжи в эпоху так называемых fake-новостей и тотального наблюдения спецслужб. Меня нисколько не интересовало создание обычного биографического фильма о жизни Джин, и я не хотел ностальгировать по 1960-м годам. Я хотел поближе познакомиться с Джин Сиберг и узнать, что произошло с ней в те годы». 

«Против всех врагов: История Джин Сиберг» выходит в украинский прокат в четверг, 27 февраля.

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