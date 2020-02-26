Против всех врагов: История Джин Сиберг: почему стоит сходить на фильм
27 февраля в украинский прокат выходит биографический триллер «Против всех врагов: История Джин Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли.
Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт – одна из самых востребованных актрис современности. Получив широкую известность после серии фильмов «Сумерки», Стюарт обратила внимание на независимое кино. В 2010 году она была удостоена специальной награды BAFTA в номинации «Восходящая звезда», в 2015 году Кристен Стюарт стала первой женщиной-актрисой в истории страны, получившей французскую премию «Сезар», а после Каннского кинофестиваля 2016 года актриса решила обратиться к режиссёрской деятельности. По словам прессы, роль Джин Сиберг стала одной из лучших в карьере Кристен Стюарт.
Возлюбленного Джин Сиберг в фильме играет Энтони Маки – американский актёр, получивший всемирную популярность после роли Сокола в серии фильмов «Мстители», однако в театральных кругах он известен в первую очередь, как участник множества бродвейских постановок. Роль агента ФБР, устроившего слежку за Джин Сиберг, исполнил британский актёр Джек О’Коннелл, известный по фильмам «Несломленный» и «От звонка до звонка» (за обе картины он получил премии Национального совета кинокритиков США и BAFTA в номинации «Восходящая звезда»). Также в фильме «Против всех врагов» задействована Маргарет Куэлли, американская актриса и танцовщица, известная по роли Кошки в «Однажды в… Голливуде» Квентино Тарантино и знаменитому рекламному ролику Kenzo.
«Против всех врагов: История Джин Сиберг» выходит в украинский прокат в четверг, 27 февраля.