Работающий кондиционер может быть опасен для здоровья

20 июля 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Работающий кондиционер может быть опасен для здоровья
Работающий кондиционер может быть опасен для здоровья
pixabay.com

Кондиционер является спасением в сорокаградусную жару. Но с ним тоже следует быть осторожным, чтобы не подхватить болезнь кондиционеров.

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Основные симптомы такой болезни описали китайские специалисты:

  • заложенность и зуд в носу,
  • насморк; 
  • слезоточивость глаз.

Если у человека слабый иммунитет, то он может после длительного пребывания у кондиционера получить еще и высокую температуру, кашель и диарею. 

Почему же кондиционер на нас так влияет?

Во-первых, он сушит воздух, во-вторых, вы находитесь в режиме постоянной смены температурного режима, даже переходя из комнаты в комнату. Очень важно проветривать помещение хотя бы раз в несколько часов, выключая кондиционер, чтобы в комнате не накапливались бактерии.

Избавляться от кондиционера мы вам не рекомендуем, но советуем придерживаться нескольких правил.

1. Придерживайтесь оптимального температурного режима, не ниже 26 градусов.

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2. Следите за увлажненностью воздуха, она должна быть не ниже 40%.

3. Выходите на свежий воздух, хотя бы на  балкон, и пейте достаточно воды, находясь в кондиционированном помещении.

4. Не стойте под кондиционером, шейный отдел позвоночника вас за это не поблагодарит. 

Напомним,

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здоровье жара исследование лето

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