Работающий кондиционер может быть опасен для здоровья

Работающий кондиционер может быть опасен для здоровья

Кондиционер является спасением в сорокаградусную жару. Но с ним тоже следует быть осторожным, чтобы не подхватить болезнь кондиционеров.

заложенность и зуд в носу,

насморк;

слезоточивость глаз.

Основные симптомы такой болезни описали китайские специалисты:

Если у человека слабый иммунитет, то он может после длительного пребывания у кондиционера получить еще и высокую температуру, кашель и диарею.

Почему же кондиционер на нас так влияет?

Во-первых, он сушит воздух, во-вторых, вы находитесь в режиме постоянной смены температурного режима, даже переходя из комнаты в комнату. Очень важно проветривать помещение хотя бы раз в несколько часов, выключая кондиционер, чтобы в комнате не накапливались бактерии.

Избавляться от кондиционера мы вам не рекомендуем, но советуем придерживаться нескольких правил.

1. Придерживайтесь оптимального температурного режима, не ниже 26 градусов.

2. Следите за увлажненностью воздуха, она должна быть не ниже 40%.

3. Выходите на свежий воздух, хотя бы на балкон, и пейте достаточно воды, находясь в кондиционированном помещении.

4. Не стойте под кондиционером, шейный отдел позвоночника вас за это не поблагодарит.

Напомним,