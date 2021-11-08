Лечение коронавируса дома: Комаровский назвал лекарства, которые убивают иммунитет

8 ноября 2021 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лечение коронавируса дома: Комаровский назвал лекарства, которые убивают иммунитет
Лечение коронавируса дома: Комаровский назвал лекарства, которые убивают иммунитет
pixabay.com

Известный врач Евгений Комаровский рассказал об ошибках при лечении COVID-19 дома, которые могут привести к серьезным последствиям.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса Дельта плюс обнаружили в Украине: разбираемся, что он из себя представляет
Евгений Комаровский подчеркнул, что при появлении симптомов COVID-19 нельзя бездумно глотать таблетки, не думая о влиянии на организм. Самым ужасным, пожалуй, решением, по мнению доктора, будет употребление на начальной стадии коронавируса друх препаратов: 

Если пульсоксиметр показывает норму, но человек знает, что у него коронавирус, и принимает Дексаметазон или антибиотик. Это его убивает по максимуму. И до минимума сокращает шансы выжить.

Дексаметазон является глюкокортикоидным гормоном, по своей сути он угнетает иммунитет человека, поэтому дается он лишь тем пациентам, у которых развилась патологическая реакция иммунитета, называется она цитокиновый шторм. 

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на беременность
По словам медика, помощь во время лечения коронавируса дома ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. О необходимости госпитализации в больницу свидетельствует, в частности, уровень насыщения крови кислородом.

Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

доктор Комаровский здоровье Евгений Комаровский коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 8 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 7 ноября 2021 года в Украине
Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 6 ноября 2021 года в Украине
Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
ЗОЖ

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK