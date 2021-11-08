Лечение коронавируса дома: Комаровский назвал лекарства, которые убивают иммунитет
Известный врач Евгений Комаровский рассказал об ошибках при лечении COVID-19 дома, которые могут привести к серьезным последствиям.
Если пульсоксиметр показывает норму, но человек знает, что у него коронавирус, и принимает Дексаметазон или антибиотик. Это его убивает по максимуму. И до минимума сокращает шансы выжить.
Дексаметазон является глюкокортикоидным гормоном, по своей сути он угнетает иммунитет человека, поэтому дается он лишь тем пациентам, у которых развилась патологическая реакция иммунитета, называется она цитокиновый шторм.
Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней.
Напомним,