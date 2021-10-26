Доктор Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на беременность

Доктор Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на беременность

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснил, насколько опасения женщин, что после вакцинации невозможно забеременеть, - оправданы или нет.

Сегодня некоторые врачи говорят своим пациенткам о том, что после вакцинации они не смогут иметь детей. Эта новость сильно огорчает женщин, которые хотят стать мамами. Кандидату медицинских наук Евгению Комаровскому очень жаль, что подобные слухи распространяют люди, у которых есть диплом врача. Потому что современная медицинская наука уже имеет опыт внедрения более 4 миллиардов доз вакцин от коронавируса, и за все время не было зафиксировано каких-либо негативных последствий вакцины на репродуктивную функцию человека.

Евгений Комаровский считает, что в основе категоричных выводов о влиянии вакцины от covid-19 на беременность лежит абсолютный непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов. Потому что подобные ложные высказывания заставляют женщин волноваться и тревожиться за свое будущее.

Нет никакой информации о том, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод, – заверил Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский / пресс-служба канала Украина

Если кто-то продолжает распускать слухи о вакцине, врач-педиатр высшей категории советует обратиться к другому акушеру-гинекологу, иначе о беременности и родах вы тоже услышите какие-то недостоверные сведения.

Современная медицинская наука считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда делают прививку женщинам, которые уже в положении, но еще не знают о своей беременности, – сказал кандидат медицинских наук. – Медики используют инактивированные вакцины, и их негативное влияние на плод не зафиксировано.

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