Доктор Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на беременность
Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснил, насколько опасения женщин, что после вакцинации невозможно забеременеть, - оправданы или нет.
Евгений Комаровский считает, что в основе категоричных выводов о влиянии вакцины от covid-19 на беременность лежит абсолютный непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов. Потому что подобные ложные высказывания заставляют женщин волноваться и тревожиться за свое будущее.
Нет никакой информации о том, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод, – заверил Евгений Комаровский.
Современная медицинская наука считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда делают прививку женщинам, которые уже в положении, но еще не знают о своей беременности, – сказал кандидат медицинских наук. – Медики используют инактивированные вакцины, и их негативное влияние на плод не зафиксировано.
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