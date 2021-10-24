Почему устают и отекают ноги - доктор Комаровский

24 октября 2021 13:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Почему устают и отекают ноги - доктор Комаровский
Почему устают и отекают ноги - доктор Комаровский
пресс-служба

Как быть, если к вечеру появляется усталость в ногах? С чем может быть связана их отечность? Ведущий рубрики «Запитай у Комаровского» на канале «Украина» объяснил, на что могут указывать эти симптомы.

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Карантин в прошлом году изменил привычную жизнь многих людей. Сегодня чаще всего мы работаем из дома, мало двигаемся и не всегда даем организму физическую нагрузку. Доктор Комаровский объяснил, что отечность и усталость в ногах появляются чаще всего из-за того, что мы ведем неправильный образ жизни.

Однако не нужно заниматься самолечением, – сказал ведущий рубрики «Запитай у Комаровского», – сначала обратитесь к доктору за диагнозом.

На что нужно обратить внимание уже сегодня, если возникла такая проблема? Изменились ли за последнее время ваш вес и артериальное давление, не снизилась ли физическая нагрузка и не увеличилось ли количество соли, которое вы употребляете.

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У нас должен быть активный образ жизни. Это заложено природой. Если мы не занимаемся в спортзале, то желательно выполнять хотя бы минимальный комплекс упражнений дома.

И не забывайте о простом правиле, как снять усталость: нужно лечь на диван и положить ноги на какую-нибудь возвышенность, например, из 2-3 подушек, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Кроме того, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы он объяснил, какое компрессионное белье лучше всего выбрать.

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».

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