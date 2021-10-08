Риск инсульта после 30 лет возрастает: доктор Комаровский рассказал, как избежать проблем

Риск инсульта после 30 лет возрастает: доктор Комаровский рассказал, как избежать проблем

Доктор Комаровский отметил, что в молодом возрасте инсульт может случиться при наличии врожденных патологий.

Не существует анализов, которые способны спрогнозировать инсульт или его высокий риск, однако медицинской науке хорошо известны факторы риска, увеличивающие вероятность этого опасного состояния.

По словам доктора Комаровского, каждому человеку под силу снизить вероятность инсульта до минимума, а заниматься этим необходимо не только в пожилом возраста, и уже после 30 лет!

В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности.

Все перечисленные факторы увеличивают рис инсульта в молодом возрасте. К своему здоровью также должны пристально относиться люди с диагнозом гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Напомним.