Доктор Комаровский объяснил, когда будут вакцинировать детей от коронавируса

Сегодня стоят огромные очереди на вакцинацию от Covid-19. Но среди взрослых нет ни одного ребенка. Когда можно будет прививать детей? И нужно ли это делать?

Ведущий рубрики « Запитай у Комаровського » на канале «Украина» рассказал обо всем, что интересует каждого взрослого во время пандемии.

По словам врача-педиатра высшей категории, вакцинация детей будет очень весомым вкладом, чтобы прекратить пандемию, поскольку дети – чуть ли не главный источник распространения инфекции.

«Однако на сегодняшний день у нас очень ограниченные возможности, которые позволяют сделать прививку ребенку, – сказал ведущий рубрики «Запитай у Комаровського». – Например, мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте 12 лет.

Евгений Комаровский объяснил в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», что проводятся исследования с китайскими вакцинами. В Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.

Когда будет получено такое разрешение, сделайте прививку от covid-19 своему ребенку, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Еще раз повторюсь, дети – это один из главных «механизмов» распространения коронавирусной инфекции.

Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют легко, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

Дети – это «источник» заражения пожилых людей, – сказал ведущий рубрики «Запитай у Комаровського». – Я настаиваю на том, что как только будет разрешение на применение вакцинацию, надо защищать детей.

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».