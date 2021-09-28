Когда стоит принимать противовирусные препараты - доктор Комаровский

28 сентября 2021 12:51 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Когда стоит принимать противовирусные препараты - доктор Комаровский
Когда стоит принимать противовирусные препараты - доктор Комаровский
пресс-служба

«Сезон простуд» открылся. На улице и в помещении часто можно услышать, как кто-то кашляет или жалуется на головную боль, насморк и прочие недомогания. Что желательно принимать при первых симптомах?

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Ведущий рубрики «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» объяснил все спорные моменты.

Как поступить, если чувствуешь недомогание? Стоит ли принимать противовирусные препараты или подождать, когда организм сам справиться? Нужно ли бежать к врачу или понадеяться на рекламу лекарств, советы друзей или коллег?

Принято считать, что когда начинаешь болеть, то нужно принимать противовирусные препараты.

Одна из самых распространенных болезней – это ОРВИ. Но респираторных вирусов тысячи! И люди болеют регулярно, – сказал Евгений Комаровский. – Например, дети болеют ОРВИ от 6 до 12 раз в год и это совершенно нормально. Организм создан, чтобы самостоятельно справиться с вирусом. И это не предусматривает использование каких-либо лекарств.

По словам кандидата медицинских наук, так как люди при каждом чихе тут же пьют какое-нибудь средство, то у них создается впечатление, что они выздоравливают именно благодаря этому препарату.

Вирусы размножаются внутри человеческих клеток, – объяснил ведущий рубрики «Запитай у Комаровського». – Очень трудно погубить вирус, чтобы при этом уцелела клетка.

Евгений Комаровский объяснил, что по-настоящему эффективных противовирусных лекарств очень мало, и нет препаратов от всех вирусов. Например, есть лекарство, которое действует на несколько вирусов, но оно чрезвычайно токсичное и используется только тогда, когда жизнь человека под угрозой.

Большинство лекарств, которые рекламируются, это средства, которые ничего не лечат, – сказал врач-педиатр высшей категории. – Противовирусные препараты используются только по назначению врача.

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».

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